TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±layarak indirmiÅŸti ve karar verildi

Van'Ä±n ErciÅŸ ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi iddia edilen olaya gÃ¶re TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± indiren ÅŸahÄ±s tutuklandÄ±

Van'Ä±n ErciÅŸ ilçesinde, "seyir halindeki belediye otobüsünün camÄ±nda asÄ±lÄ± Türk bayraÄŸÄ±nÄ± alenen aÅŸaÄŸÄ±layarak indirdiÄŸi" iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi tutuklandÄ±.ErciÅŸ KaymakamlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde, "seyir halindeki belediye otobüsünün camÄ±nda asÄ±lÄ± Türk bayraÄŸÄ±nÄ±n alenen aÅŸaÄŸÄ±lanarak indirilmesi" üzerine Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, yaptÄ±klarÄ± geniÅŸ çaplÄ± çalÄ±ÅŸma sonucu zanlÄ± E.T'yi, "devletin egemenlik alametlerini aÅŸaÄŸÄ±lamak ve terör örgütü propagandasÄ±nÄ± yapmak" suçlarÄ±ndan gözaltÄ±na aldÄ±.Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen zanlÄ±, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.