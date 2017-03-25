Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/03/2017 15:56

Ege Denizinde akÄ±l almaz kaza

yunanistan

Ege Denizinde meydana gelen kazada TÃ¼rk balÄ±kÃ§Ä± teknesiyle Yunan sahil gÃ¼venlik botunun Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Yunanistan’Ä±n Ä°stanköy AdasÄ±’nda (Kos) yayÄ±n yapan ’www.vimatisko.gr’ adlÄ± haber sitesi, AydÄ±n’Ä±n Didim Ä°lçesi karÅŸÄ±sÄ±ndaki Bulamaç (Farmakonisi) AdasÄ± ile Didim arasÄ±ndaki avlanan Türk balÄ±kçÄ± teknesinin Yunan sularÄ±na girdiÄŸini iddia etti. Yunan sahil güvenlik botu tarafÄ±ndan bu yüzden müdahale edildiÄŸi belirtti. Yunan botunun, çekerek Bulamaç AdasÄ±’na götürmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Türk balÄ±kçÄ± teknesiyle çarpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Botta hafif hasar meydana geldiÄŸi belirtildi. YaklaÅŸÄ±k 2 saat süren görüÅŸmelerin sonunda Türk balÄ±kçÄ±nÄ±n bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Didim yakÄ±nlarÄ±na döndüÄŸü kaydedildi. BalÄ±kçÄ± teknesinin ismi ise açÄ±klanmadÄ±.

 
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