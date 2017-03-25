Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/03/2017 16:14

Bodrum'da sezon aÃ§Ä±ldÄ± sahiller dolup taÅŸtÄ±

bodrum

HavalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla birlikte Bodrum'da vatandaÅŸlar hafta sonunu fÄ±rsat bilip deniz sezonunu aÃ§tÄ±

Turizmin önemli merkezlerinden biri Bodrum'da deniz sezonu açÄ±ldÄ±. Çok sayÄ±da vatandaÅŸ sÄ±cak havayÄ± fÄ±rsat bilip denize girdi.Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artmasÄ±yla birlikte Bodrum'da vatandaÅŸlar sahil kenarlarÄ±na akÄ±n etti. BazÄ± vatandaÅŸlar plajlarda güneÅŸlenirken bazÄ±larÄ± ise denize girerek serinlemeyi tercih etti. Kumbahçe, PaÅŸatarlasÄ±, Gümbet ve Bitez koylarÄ± vatandaÅŸlarÄ±n akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 25 dereceye kadar çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ilçeye yerli ve yabancÄ± turistler de gelmeye baÅŸladÄ±.Sahil kenarÄ±nda güneÅŸlenen vatandaÅŸlar ise havanÄ±n çok sÄ±cak olduÄŸunu belirterek serinlemek için denize gireceklerini ifade etti.

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