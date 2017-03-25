Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/03/2017 16:39

Son dakika Ã§ocuk mahkumlarÄ±n koÄŸuÅŸunda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

cezaevi yangÄ±n

Adana E Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumuâ€™nda Ã§ocuk mahkumlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± koÄŸuÅŸta yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

Merkez SarÄ±çam Ä°lçesi’ndeki Kürkçüler Cezaevi Kampusu’nda bulunan Adana E Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu’nda saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. BaÅŸka bir koÄŸuÅŸa nakledilen arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n geri gönderilmesini isteyen çocuklarÄ±n yataklarÄ± ateÅŸe vermesiyle çÄ±kan yangÄ±na görevliler müdahale etti. Dumandan etkilenen 3 çocuk ambulanslarla Adana Numune EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne sevk edildi.

AynÄ± cezaevinde 18 Ocak’ta çocuk mahkumlarÄ±n bulunduÄŸu koÄŸuÅŸta çÄ±kan yangÄ±nda 17 yaÅŸÄ±ndaki Muhammet ErdoÄŸan ile 17 yaÅŸÄ±ndaki Ferhat Kaya hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Kaya’nÄ±n organlarÄ± ise ailesi tarafÄ±ndan baÄŸÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

bodrum

Bodrum'da sezon aÃ§Ä±ldÄ± sahiller dolup taÅŸtÄ±

HavalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla birlikte Bodrum'da vatandaÅŸlar hafta sonunu fÄ±rsat bilip deniz sezonunu aÃ§tÄ±

yunanistan

Ege Denizinde akÄ±l almaz kaza

Ege Denizinde meydana gelen kazada TÃ¼rk balÄ±kÃ§Ä± teknesiyle Yunan sahil gÃ¼venlik botunun Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

tutuklama

TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±layarak indirmiÅŸti ve karar verildi

Van'Ä±n ErciÅŸ ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi iddia edilen olaya gÃ¶re TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± indiren ÅŸahÄ±s tutuklandÄ±