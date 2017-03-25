Son dakika Ã§ocuk mahkumlarÄ±n koÄŸuÅŸunda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

Adana E Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumuâ€™nda Ã§ocuk mahkumlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± koÄŸuÅŸta yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

Merkez SarÄ±çam Ä°lçesi’ndeki Kürkçüler Cezaevi Kampusu’nda bulunan Adana E Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu’nda saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. BaÅŸka bir koÄŸuÅŸa nakledilen arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n geri gönderilmesini isteyen çocuklarÄ±n yataklarÄ± ateÅŸe vermesiyle çÄ±kan yangÄ±na görevliler müdahale etti. Dumandan etkilenen 3 çocuk ambulanslarla Adana Numune EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne sevk edildi.

AynÄ± cezaevinde 18 Ocak’ta çocuk mahkumlarÄ±n bulunduÄŸu koÄŸuÅŸta çÄ±kan yangÄ±nda 17 yaÅŸÄ±ndaki Muhammet ErdoÄŸan ile 17 yaÅŸÄ±ndaki Ferhat Kaya hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Kaya’nÄ±n organlarÄ± ise ailesi tarafÄ±ndan baÄŸÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.