Avrupa'da saatler 1 saat ileri alÄ±ndÄ± TÃ¼rkiye'de ÅŸuan saat kaÃ§

Yaz saati uygulamasÄ±na geÃ§en Avrupa ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki 1 saatlik fark ortadan kalkÄ±yor. GeÃ§en sene kÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ±na geÃ§meyen TÃ¼rkiye, saatlerde hiÃ§bir deÄŸiÅŸim yapmayacak

Avrupa'da gece yarÄ±sÄ±ndan sonra saatler 1 saat ileri alÄ±narak 'Yaz saati' uygulamasÄ±na geçildi. Böylece Avrupa ülkelerinin Türkiye ile arasÄ±ndaki 1 saatlik fark ortadan kalkacak. Türkiye'de ise saatlerin 1 saat geri alÄ±nmasÄ±na son verilerek yaz saati kalÄ±cÄ± hale getirilmesi üzerine saatler geri alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±. Bu durum bazÄ± cihazlarÄ±n otomatik saat güncellemesi yapmasÄ± ile kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±na sebep olabilir... Avrupa'da saatler 1 saat ileri alÄ±nÄ±nca Türkiye'de bazÄ± cep telefonlarÄ±nÄ±n saatinin de otomatik olarak deÄŸiÅŸtiÄŸi belirtiliyor. Bugün sÄ±k sÄ±k 'ÅŸu an saat kaç' sorusunu duyabilirsiniz...

SAATLER Ä°LERÄ° ALINDI MI?

Yaz saati uygulamasÄ± nedeniyle bir saat ileri alÄ±nan saatler, alÄ±nan karar doÄŸrultusunda Türkiye'de artÄ±k ileri alÄ±nmÄ±yor. Avrupa ülkelerinde 26 Mart pazar günü saat 03.00'te 1 saat ileri alÄ±nmasÄ± ile Türkiye arasÄ±ndaki zaman farkÄ± yine 1 saate, Ä°ngiltere ile 2 saate düÅŸmüÅŸ olacak. Avrupa ülkelerinde 26 Mart pazar günü saat 03.00'te 1 saat ileri alÄ±nmasÄ± ile Türkiye arasÄ±ndaki zaman farkÄ± yine 1 saate, Ä°ngiltere ile 2 saate düÅŸmüÅŸ olacak.Türkiye ise saatler aynÄ± kaldÄ±. Ancak bazÄ± elektronik cihazlarÄ±n otomatik olarak saati deÄŸitirdiÄŸi belirtiliyor. Bu nedenle çok sayÄ±da kiÅŸi sosyal medyada paylaÅŸÄ±mlarda bulunmaya baÅŸladÄ±.