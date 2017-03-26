Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/03/2017 09:32

Bariyerleri aÅŸan otomobil muhtarlÄ±k binasÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

otomobil kazasÄ±

Ankara'da bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu muhtarlÄ±k binasÄ±nÄ±n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸmesiyle 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kaza, saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; YukarÄ± Öveçler Mahallesi 1232. Cadde üzerinden 1701 Malazgirt BulvarÄ± istikametinde seyreden 06 ARB 28 plakalÄ± otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarÄ±ndaki bariyerleri aÅŸarak metrelerce yükseklikten YukarÄ± Öveçler Mahallesi MuhtarlÄ±ÄŸÄ± üzerine düÅŸtü. Motor kÄ±smÄ±ndan alevler yükselen aracÄ±n içerisindeki 5 kiÅŸi sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

4 KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°

Gürültüyle sarsÄ±lan mahalle sakinleri, hÄ±zla kaza yerine geldi. VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine çok sayÄ±da polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. YangÄ±nÄ± kÄ±sa sürede söndüren itfaiye erleri, yaralÄ±larÄ± kurtarmak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Otomobilin ön kÄ±smÄ±nda oturan ÇaÄŸdaÅŸ ve Kenan T. (16), itfaiye ekiplerince sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yerden çÄ±karÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±larÄ± sedyeyle ambulansa taÅŸÄ±dÄ±. YaralÄ±lar, yapÄ±lan ilk müdahalelerin ardÄ±ndan tedavi edilmek üzere, Gazi Üniversitesi Hastanesine götürüldü. YaralÄ±lardan birinin, hastanede yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi öÄŸrenildi.AracÄ±n içerisindeki diÄŸer 3 kiÅŸi, itfaiye erlerinin hummalÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yerden çÄ±karÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri, aracÄ±n içerisinden çÄ±karÄ±lan 2'si kadÄ±n 3 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini tespit etti.

 

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