Nevruz kutlamalarÄ±nda Kurkut'u Ã¶ldÃ¼ren polisler gÃ¶revden men edildi

DiyarbakÄ±r Nevruz kutlamalarÄ±nda alana bÄ±Ã§akla girmek isteyen Malatya Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesi GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesi MÃ¼zik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencisi Kemal Kurkut'un iki polisin mÃ¼dahalesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kurkut, hastanede hayatÄ±nÄ± kaybederken iki polis memuru da gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸince, ilde nevruz etkinliÄŸinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alana girmeye çalÄ±ÅŸan ve elinde bÄ±çak bulunan Kemal Kurkut'un güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi sonucu yaralanmasÄ± ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmesine iliÅŸkin iki polis memurunun görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Olayla ilgili DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca çok yönlü olarak baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, olayÄ±n idari yönüyle soruÅŸturulmasÄ± için Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan müfettiÅŸ görevlendirilmesinin Valilikçe talep edildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ± . AçÄ±klamada, olayla iliÅŸkili iki polis memurunun Valilikçe görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.