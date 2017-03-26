Facia olay kontrolden Ã§Ä±kan otomobil balÄ±k tutanlarÄ±n arasÄ±na daldÄ±

UnkapanÄ± KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin balÄ±k tutan insanlarÄ±n arasÄ±na dalmasÄ±yla iki kiÅŸi yaralandÄ±

Ä°lk kaza kaza saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda UnkapanÄ± Köprüsü'nde Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ÅžiÅŸhane istikametinden, Aksaray istikametine seyir halinde olan Esra Alicier (32) yönetimindeki 07 ACE 33 plakalÄ± otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çÄ±ktÄ±. KaldÄ±rÄ±ma çÄ±kan otomobil o sÄ±rada balÄ±k tutan insanlarÄ±n arasÄ±na daldÄ±ktan sonra köprüdeki korkuluklarda asÄ±lÄ± kaldÄ±. Kazada otomobil altÄ±nda kalan Sevdim BayramoÄŸlu (53) aÄŸÄ±r ÅŸekilde yaralanÄ±rken, Hamit Özsoy ise hafif ÅŸekilde yaralandÄ±. Kaza sonrasÄ± olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. YaralÄ±lar, kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±nÄ±rken, UnkapanÄ± Köprüsü'nün Aksaray isktikameti'nde uzun araç kuyruklarÄ± oluÅŸtu. Kaza sonrasÄ± sürücü Alicier ise ifadesi alÄ±nmak üzere Fatih Åžehit Teyfik Fikret Ercies Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza yapan otomobilin çekici ile kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan trafik yeniden normale döndü.