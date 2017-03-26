Bakan Sayan Kaya aÃ§Ä±kladÄ± engelleri kaldÄ±rmayanlara para cezasÄ± verilecek

Bakan Sayan Kaya'nÄ±n imza attÄ±ÄŸÄ± EriÅŸilebilirlik Ä°zleme ve Denetleme PlanÄ±'na gÃ¶re, kamuya aÃ§Ä±k alanlarda engelleri kaldÄ±rmayan Ã¶zel ve kamu kurumlarÄ±na kesilecek ceza belirlendi

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2017 yÄ±lÄ±nda engelliler için yürütülecek tüm eriÅŸebilirlik denetimlerinin ve kesilecek para cezalarÄ±nÄ±n detaylarÄ±nÄ± belirledi. AlÄ±nan kararlar, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya imzalÄ± genelgeyle tüm kurumlara duyuruldu.

Ä°KÄ° AYRI GENELGE YAYIMLANDI

Bakan Kaya, engelli vatandaÅŸlarÄ±n kamuya açÄ±k alanlar ve yapÄ±lar ile toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±nda eriÅŸebilirliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lacak denetimlere yönelik yol haritasÄ±nÄ± içeren iki ayrÄ± genelge yayÄ±mladÄ±. Ä°lk genelgede sosyal hayatÄ±n her alanÄ±nÄ±n engelliler açÄ±sÄ±ndan uygun hale getirilmesine yönelik inceleme ve denetlemeleri yapmak üzere illerde valilikler bünyesinde kurulan EriÅŸilebilirlik Ä°zleme ve Denetleme komisyonlarÄ±nÄ±n 2017 yÄ±lÄ±ndaki denetimlerde kullanacaÄŸÄ± EriÅŸilebilirlik Ä°zleme ve Denetleme PlanÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±.Bu plana göre, komisyonlar öncelikli olarak planÄ±n birinci aÅŸamasÄ±nda yer alan bakanlÄ±k il müdürlükleri, hastaneler, ilkokullar, ortaokullar, liseler, üniversiteler, öÄŸrenci yurtlarÄ±, hükümet konaklarÄ±, adliyeler, belediyelere ait binalar, banka ÅŸubeleri, otobüs terminalleri, havaalanlarÄ±, garlar, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri ile ana arterlerde bulunan bulvar, cadde, sokaklar, yaya geçitleri ile umumi tuvaletler ve otoparklarÄ± denetleyecek. Ä°lk aÅŸama denetimlerde kamu veya özel sektöre ait toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±, metro ve tramvaylarÄ±n da denetimleri yapÄ±lacak.

HALKA AÇIK YERLER DENETLENECEK

Ä°kinci aÅŸama denetimlerde okul öncesi eÄŸitim kurumlarÄ±, noterler, tapu ve kadastro müdürlükleri, sürücü kurslarÄ±, özel eÄŸitim ve rehabilitasyon merkezleri, kent parklarÄ±, halka açÄ±k telefonlar yer alÄ±rken, üçüncü aÅŸama denetimler de diÅŸ poliklinikleri, eczaneler, turizm iÅŸletme belgeli lokantalar ile 5 ve üzerinde yÄ±ldÄ±zlÄ± konaklama tesislerini kapsayacak. Birinci, ikinci ve üçüncü aÅŸama denetimler sÄ±rasÄ±yla sürdürülecek ve biri tamamlanmadan diÄŸerine geçilmeyecek. Bina denetimlerinde seçilecek yerlerde yoÄŸun kullanÄ±lan alanlara öncelik verilecek. Özellikle eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n denetimlerinde, oy kullanma yeri olan okullar ilk sÄ±rada denetlenecek alanlar arasÄ±nda yer alacak.

EKSÄ°KLÄ°KLERÄ°NÄ° TAMAMLAMALARI Ä°ÇÄ°N SÜRE VERÄ°LECEK

Komisyonlar, engelliler için gerekli düzenlemeleri yapmayanlara, idari para cezasÄ± kesmeden önce eksiklerini tamamlamalarÄ± için bir defaya mahsus olmak üzere 3 aydan 6 aya kadar ek süre verebilecek. AyrÄ±ca vatandaÅŸlarÄ±n ÅŸikayetleri halinde alanlarda ikinci kez denetim yapÄ±lacak. Bakan Kaya imzasÄ±yla yollanan diÄŸer genelgede ise komisyonlarÄ±n uygulayacaÄŸÄ± idari para cezalarÄ±nÄ±n detaylarÄ± belirlendi. Genelgeye göre, büyükÅŸehir belediyeleri, belediyeler ve diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na ait binalarda Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan her bir tespit için 5 bin liradan 25 bin liraya kadar idari para cezasÄ± uygulanacak. Burada da bir yÄ±l içerisinde uygulanacak idari para cezalarÄ± 500 bin lirayÄ± geçemeyecek.

(Kaynak: Milliyet)