Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/03/2017 11:02

Sakarya'da bin 150 polis yarÄ±m saat iÃ§inde acil gÃ¶reve Ã§aÄŸrÄ±ldÄ± vali aÃ§Ä±klama yaptÄ±

sakaryada acil gÃ¶rev

Sakarya'da Vali HÃ¼seyin Avni CoÅŸ ve Sakarya Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ EyÃ¼p PÄ±narbaÅŸÄ±'nÄ±n talimatÄ±yla bin 150 polis acil koduyla gÃ¶reve Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

Sakarya'da polislerin olaÄŸanüstü durumlarda en kÄ±sa sürede toplamak amacÄ±yla bin 150 polis 'Güven 54' isimli tatbikatta 'acil' kodlu mesaj sonrasÄ± Demokrasi MeydanÄ± ve belirli noktalara toplanarak yoklamaya alÄ±ndÄ±. Polisleri görüp olumsuz bir durum olduÄŸunu zanneden vatandaÅŸlar Demokrasi MeydanÄ±'nda toplandÄ±.AdapazarÄ± kent merkezinde gece saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda il genelinde görevli istirahatte olan bin 150 polisin 'acil' koduyla cep telefonlarÄ±na gelen mesajla belirlenen noktalara çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±. Bu mesaj sonrasÄ±nda emniyet müdürlüÄŸünde görev yapan polis memurlarÄ± AdapazarÄ± Demokrasi MeydanÄ±, Yenikent Polis Merkezi ve Sakarya Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü'ne gelerek toplanmaya baÅŸladÄ±.

VALÄ° HÜSEYÄ°N AVNÄ° COÅž'A TEKMÄ°L VERDÄ°LER

SilahlarÄ±yla hazÄ±r bir ÅŸekilde motosikletler ve polis araçlarÄ±yla gelen polisler, oluÅŸturulan düzenle sÄ±raya girdi. Sakarya Valisi Hüseyin Avni CoÅŸ ve Sakarya Emniyet Müdürü Eyüp PÄ±narbaÅŸÄ± daha sonra yoklama almak için Demokrasi MeydanÄ±'na geldi. MeydanÄ± dolduran yüzlerce polis Vali CoÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda tek tek tekmil verdi. Alanlarda komiserler, ÅŸube müdürleri ve müdür yardÄ±mcÄ±larÄ± Emniyet Müdürü PÄ±narbaÅŸÄ±'na yapÄ±lan tatbikatla ilgili rapor verdi. Vali Hüseyin Avni CoÅŸ, tatbikatÄ±n olaÄŸanüstü durumlarda hazÄ±r bulunabilme durumunu test etmek amaçlÄ± olduÄŸunu belirterek, ''Bizim olaÄŸanüstü durumlara karÅŸÄ± önleme ve müdahale planlarÄ±mÄ±z var. Bu baÄŸlamda hem il emniyet müdürlüÄŸümüzün bu konuda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± planlar var. Bu planlarÄ±n zaman zaman prova edilmesi, denenmesi, tatbikat yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Bu kapsamda bugün il emniyet müdürlüÄŸümüzün bu planlar doÄŸrultusunda bir tatbikatÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdik. Burada, Yenikent Polis Merkezi ve Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü'nde arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za hazÄ±rlanan bir mesaj var. Bunlar cep telefonlarÄ±na gönderiliyor. YarÄ±m saat içinde arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z burada toplandÄ±lar'' dedi.

 

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