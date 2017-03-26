Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/03/2017 11:17

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaynak TÃ¼rkiye'ye 3 milyon mÃ¼lteci geliyor

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaynak

Bir TV programÄ±nda konuÅŸan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, Ä°ran'dan 3 milyon mÃ¼ltecinin TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸini ve Ä°ran'Ä±n bu gÃ¶Ã§lerde yardÄ±mcÄ± olmaktan ziyade gÃ¶z yumduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, yeni mülteci dalgasÄ±yla ilgili uyarÄ±larda bulundu. Kaynak, Ä°ran'dan Türkiye'ye 3 milton mülteci gelebileceÄŸini bildirdi. CNN Türk'te yayÄ±nlanan Hafta Sonu programÄ±nda Hakan Çelik'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan kaynak konuyla ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi: "Ä°ran'dan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgilere göre yaklaÅŸÄ±k 3 milyon mülteci var. Ä°zinsiz mülteci var. Ve bunlar Türkiye'ye doÄŸru hareketlenme içinde. Daha çok Afgan maalesef yine. Ä°ran'Ä±n daha doÄŸusundan. Åžöyle bir endiÅŸemiz de var. Sanki Türkiye'ye doÄŸru göçlerine Ä°ran devleti yardÄ±mcÄ± oluyor demeyelim de göz yumuyor gibi. Sadece 2016 yÄ±lÄ±nda IÄŸdÄ±r ve AÄŸrÄ± illerimizden izinsiz geçiÅŸ yapmak isteyen tam 30 bin mülteciye iÅŸlem yaptÄ±k. Ve bu devam ediyor."

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