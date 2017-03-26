Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/03/2017 12:16

Mardin'de PKK'nÄ±n infaz listesi bulundu bakÄ±n o listede AKP'li vekiller var

mardin pkk infaz

Mardin'de devam eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonlarda PKK'nÄ±n infaz listesine ulaÅŸÄ±ldÄ±

Mardin'de yapÄ±lan operasyonlarda PKK'ya ait infaz listesi ele geçirildi. Listede TOBB BaÅŸkanÄ± HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, milletvekilleri Orhan MiroÄŸlu ve Mehmet Metiner var.Mardin'in Nusaybin Ä°lçesi Koruköy'de gerçekleÅŸtirilen operasyonlar sÄ±rasÄ±nda ele geçen dokümanlarda PKK terör örgütünün yeni hedeflere saldÄ±rÄ± planladÄ±ÄŸÄ± deÅŸifre edildi. Emniyet'in yazÄ±sÄ±nda, TOBB BaÅŸkanÄ± RÄ±fat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, milletvekilleri Orhan MiroÄŸlu ve Mehmet Metiner ile üst düzey bürokratlarÄ±n PKK'nÄ±n hedefinde olduÄŸu belirtildi.

LÄ°STEDE KÄ°MLER VAR?

Emniyet Genel MüdürlüÄŸü, Åžubat ayÄ± içerisinde Nusaybin Koruköy'de terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleÅŸtirilen operasyonlar sÄ±rasÄ±nda ele geçirilen dokümanlarda suikast tarzÄ± eylemler planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Dokümanlar konusunda tüm iller bilgilendirdi. Örgütün fedai tarzda eylemlerin yanÄ± sÄ±ra enerji boru ve iletiÅŸim hatlarÄ± gibi hedeflere saldÄ±rÄ± düzenleyeceÄŸi belirtilen yazÄ±da, eylem hedefleri arasÄ±nda TOBB BaÅŸkanÄ± RÄ±fat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, milletvekilleri Orhan MiroÄŸlu ile Mehmet Metiner'in olduÄŸuna yer verildi. Ä°llere gönderilen yazÄ±da ayrÄ±ca, vali, kaymakam, emniyet müdürü gibi üst düzey bürokratlara yönelik pusu ve sabotaj gibi eylemlerin benimsendiÄŸi de belirtildi.

O TERÖRÄ°ST BÖLGEDE ARANIYOR

 Mardin'in Dargeçit Ä°lçesi KarabayÄ±r Köyü'nde Åžubat ayÄ± son haftasÄ± içerisinde ülkeye giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen bir grup terör örgütü üyesi arasÄ±nda özel yetiÅŸtirilmiÅŸ, canlÄ± bomba olabilecek Yusuf Bahrani'nin bulunduÄŸu da tespit edildi. Ä°stihbarat birimleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan tespitin ardÄ±ndan bölgedeki tüm iller uyarÄ±ldÄ±.(Kaynak: Habertürk)

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