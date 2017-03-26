DanÄ±ÅŸtay'dan ihraÃ§ edilen eski hakim sahte kimlikle yakalandÄ±

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen eski DanÄ±ÅŸtay Hakimi F.E. sahte kimlikle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Hakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulu (HSYK)'nÄ±n 26 AÄŸustos 2016'da meslekten ihraç ettiÄŸi ve FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aranan eski DanÄ±ÅŸtay Hakimi F.E. YeniÅŸehir Mahallesi'nde bir siteden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AldÄ±klarÄ± ihbarÄ± deÄŸerlendiren polis ekipleri bir site ve çevresinde çalÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada, eski DanÄ±ÅŸtay Hakimi F.E.'yi gözaltÄ±na aldÄ±. 46 yaÅŸÄ±ndaki eski hakimin üst aramasÄ±nda H.E. adÄ±na düzenlenmiÅŸ sahte kimlik çÄ±ktÄ±. Polis cep telefonuna da incelenmek üzere el koydu.

YURDIÅžINA KAÇIÅž HAZIRLIÄžI MI?

'SilahlÄ± terör örgütüne üye olmak' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs etme' suçlarÄ±ndan aranmasÄ± olduÄŸu belirtilen F.E Pendik Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸüne götürüdü. Polis yetkilileri sahte kimlikle gözaltÄ±na alÄ±nan F.E.'nin yurtdÄ±ÅŸÄ±na kaçma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸunun deÄŸerlendirildiÄŸini bildirdi.