Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/03/2017 16:26

Ä°zmir'de facia olay taksiyi otomatik silahla taradÄ±lar 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

izmir taksi

Ä°zmir'de seyir halindeki taksinin otomatik silahlarla taranmasÄ±yla 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. OlayÄ±n altÄ±ndan kan davasÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Bugün saat 06.30 sÄ±ralarÄ±nda Åžeref AltuntaÅŸ'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 35 FH 866 plakalÄ± taksinin önü, Ä°zmir- AydÄ±n karayolu ÖdemiÅŸ Köprüsü'nde bir otomobil tarafÄ±ndan kesildi. Otomobilden ininler, otomatik tüfeklerle içinde 4 kiÅŸinin bulunduÄŸu taksiyi taradÄ±. SaldÄ±rganlar ardÄ±ndan otomobille kaçarken, çok sayÄ±da kurÅŸunun isabet ettiÄŸi taksinin ÅŸoförü Åžeref AltuntaÅŸ yaralanÄ±rken, yolcu olarak bulunan 5 çocuk babasÄ± 39 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet Saraç, kardeÅŸi 29 yaÅŸÄ±ndaki Özcan Saraç yaralandÄ±. AÄŸabeyleri 45 yaÅŸÄ±ndaki Nevzat Saraç ise ÅŸans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.TorbalÄ± Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan üç yaralÄ±dan Mehmet ve Özcan Saraç, doktorlarÄ±n müdahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Burnundan yaralanan taksici AltuntaÅŸ'Ä±n tedavisinin ise sürdüÄŸü öÄŸrenildi.

 

 

 

 

KAN DAVASI Ä°DDÄ°ASI

Olayda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Mehmet ve Özcan Saraç kardeÅŸlerin TorbalÄ± GüneÅŸ Sanayi Sitesi'ndeki bir gece kulübünün iÅŸletmecisi olduklarÄ± ve evlerine dönerken olayÄ±n meydana geldiÄŸi öÄŸrenildi. Polis olayÄ±n UrfalÄ± KÄ±ran ve DiyarbakÄ±rlÄ± Saraç aileleri arasÄ±nda kan davasÄ±ndan kaynaklanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi üzerinde dururken, saldÄ±rganlarÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

 

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