2 ay Ã¶nce bÃ¶brek nakli olmuÅŸtu CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n acÄ± gÃ¼nÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n halasÄ±nÄ±n oÄŸlu bÃ¶brek yetmezliÄŸi nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n halasÄ±nÄ±n oÄŸlu Mehmet AydoÄŸan, böbrek yetmezliÄŸi rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±. 2 ay önce, Mehmet AydoÄŸan'a, Ege Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi'nde oÄŸlundan böbrek nakli yapÄ±ldÄ±. BaÅŸarÄ±lÄ± operasyonun ardÄ±ndan taburcu edilen Mehmet AydoÄŸan, birkaç gün önce yüksek ateÅŸ ÅŸikayetiyle tekrar aynÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nan Mehmet AydoÄŸan, bu sabah saat 09.30 sÄ±ralarÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

"CENAZE Ä°STANBUL'A GÖNDERÄ°LDÄ°"

AK Parti Ä°zmir Milletvekili Hamza DaÄŸ, nakilden sonra kendisini hastanede ziyaret ettiÄŸini belirterek, "SaÄŸlÄ±k durumu gayet iyiydi bana CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± çocukluk anÄ±larÄ±nÄ±, KasÄ±mpaÅŸa günlerini anlattÄ±. Birkaç gün önce yüksek ateÅŸ ÅŸikayetiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendim. Bu sabah yoÄŸun bakÄ±mda hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ. Cenaze, Ä°stanbul'a gönderildi" dedi.