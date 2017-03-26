Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/03/2017 19:36

Talihsiz kaza 3 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk kaynar sÃ¼t kazanÄ±nÄ±n iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼

Ã§ocuk yaralÄ±

AydÄ±n'da bir evin bahÃ§esinde sÃ¼t kaynatan annenin 3 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸu kazanÄ±n iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼

AltÄ±ntaÅŸ Mahallesi'nde ikamet eden Åžule BaÅŸtosun, peynir ve yoÄŸurt yapmak için evinin bahçesinde ateÅŸ yakarak kazanÄ±n içindeki sütü kaynatmak istedi. Bu sÄ±rada bahçede oynayan 3 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Ä°smail BaÅŸtosun, kazanÄ±n içine düÅŸtü.Olay yerine gelen 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan BaÅŸtosun, ambulans helikopterle Ankara DÄ±ÅŸkapÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edildi. ÇocuÄŸun, vücudunun alt kÄ±sÄ±mlarÄ±nda yanÄ±klar olduÄŸu öÄŸrenildi.

 

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