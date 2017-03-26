ÅžanlÄ±urfa'da gerginlik polise kafa atan Suriyelilere linÃ§ giriÅŸimi

ÅžanlÄ±urfa'da kimliklerini gÃ¶stermeyen Suriye uyruklu bir kiÅŸinin polise kafa atmasÄ± Ã¼zerine vatandaÅŸlar ayaklandÄ±

ÅžanlÄ±urfa'da akÅŸam saatlerinde BalÄ±klÄ±göl giriÅŸinde bulunan HaÅŸimiye MeydanÄ±nda Suriye uyruklu iki ÅŸahÄ±s, kimlik sorgusu yapmak isteyen polislere kimliklerini göstermek istemeyerek tartÄ±ÅŸtÄ±. TartÄ±ÅŸma sonunda Suriye uyruklu bir ÅŸahÄ±s polislerden birine kafa atarak yaralanmasÄ±na neden oldu. Olaya ÅŸahit olan vatandaÅŸlar ise Suriye uyruklu ÅŸahÄ±slarÄ± linç etmek istedi. KÄ±sa sürede olay yerinde toplanan yüzlerce vatandaÅŸÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu yaralanan ÅŸahÄ±slardan biri polisler tarafÄ±ndan bölgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken diÄŸeri ise bir iÅŸyerine sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.

TAKVÄ°YE EKÄ°P ÇAÄžRILDI

VatandaÅŸlarÄ± iÅŸ yerine sÄ±ÄŸÄ±nan Suriye uyruklu ÅŸahsÄ± linç etmek istemesi üzerine bölgeye çok sayÄ±da çevik kuvvet polisi sevk edildi. Polisler güvenlik kordonu oluÅŸturduktan sonra zanlÄ±yÄ± dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kartmak istedi. ZanlÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kartÄ±lmasÄ±yla birlikte güvenlik ÅŸeridini aÅŸan kalabalÄ±k zanlÄ±ya saldÄ±rdÄ±. KalabalÄ±ÄŸÄ± durdurmakta zorlanan polisler zanlÄ±yÄ± yeniden içeri soktu. Güvenlik ÅŸeridini biraz daha geniÅŸleten polis ekipleri, takviye ekiplerin de gelmesiyle birlikte zanlÄ±yÄ± çevik kuvvet polislerine ait otobüse koyarak olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

"POLÄ°SE UZANAN ELLER KIRILSIZ" SLOGANLARI ATILDI

Polisin kontrol altÄ±na almakta zorlandÄ±ÄŸÄ± kalabalÄ±k zaman zaman taÅŸkÄ±nlÄ±k çÄ±karttÄ±. Polis ekipleri kalabalÄ±ÄŸa biber gazÄ± sÄ±karak uzaklaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. SÄ±k sÄ±k sloganlar atan kalabalÄ±k "Polise uzanan eller kÄ±rÄ±lsÄ±n" diyerek saldÄ±rÄ±ya tepki gösterdi. YaÅŸanan olay nedeniyle il genelin güvenlik önlemleri iki katÄ±na çÄ±kartÄ±ldÄ±.