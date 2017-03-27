BaÅŸkentteki feci kaza 5 kiÅŸinin sonu oldu

BaÅŸkentte meydana gelen trafik kazasÄ±nda beton mikseriyle otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza sonucunda 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 1 kiÅŸi yaralandÄ±

Ankara'nÄ±n Akyurt ilçesinde beton mikseriyle otomobilin çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 5 kiÅŸi öldü, bir kiÅŸi yaralandÄ±.ÇankÄ±rÄ±-Ankara karayolunda Ali Tosun yönetimindeki 06 KA 395 plakalÄ± otomobil, gece Akyurt ilçe merkezi giriÅŸindeki kavÅŸakta Hüseyin Dal'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 06 AGU 27 plakalÄ± beton mikseriyle çarpÄ±ÅŸtÄ±.ÇarpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle otomobili sürükleyen beton mikseri, refüjdeki aÄŸacÄ± ve elektrik direÄŸini yÄ±karak devrildi.112 Acil Servis ekipleri ve çevredekilerin desteÄŸiyle sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± otomobilden çÄ±karÄ±lan sürücü, Burak Tosun, YaÅŸar Ünal, Erdinç Kaya ve Halil Kurum, kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± Akyurt Devlet Hastanesindeki müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.Kazada yaralanan beton mikserinin ÅŸoförü tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.