Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/03/2017 09:40

BaÅŸkentteki feci kaza 5 kiÅŸinin sonu oldu

trafik kazasÄ±

BaÅŸkentte meydana gelen trafik kazasÄ±nda beton mikseriyle otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza sonucunda 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 1 kiÅŸi yaralandÄ±

Ankara'nÄ±n Akyurt ilçesinde beton mikseriyle otomobilin çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 5 kiÅŸi öldü, bir kiÅŸi yaralandÄ±.ÇankÄ±rÄ±-Ankara karayolunda Ali Tosun yönetimindeki 06 KA 395 plakalÄ± otomobil, gece Akyurt ilçe merkezi giriÅŸindeki kavÅŸakta Hüseyin Dal'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 06 AGU 27 plakalÄ± beton mikseriyle çarpÄ±ÅŸtÄ±.ÇarpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle otomobili sürükleyen beton mikseri, refüjdeki aÄŸacÄ± ve elektrik direÄŸini yÄ±karak devrildi.112 Acil Servis ekipleri ve çevredekilerin desteÄŸiyle sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± otomobilden çÄ±karÄ±lan sürücü, Burak Tosun, YaÅŸar Ünal, Erdinç Kaya ve Halil Kurum, kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± Akyurt Devlet Hastanesindeki müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.Kazada yaralanan beton mikserinin ÅŸoförü tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

ÅŸanlÄ±urfa linÃ§ giriÅŸimi

ÅžanlÄ±urfa'da gerginlik polise kafa atan Suriyelilere linÃ§ giriÅŸimi

ÅžanlÄ±urfa'da kimliklerini gÃ¶stermeyen Suriye uyruklu bir kiÅŸinin polise kafa atmasÄ± Ã¼zerine vatandaÅŸlar ayaklandÄ±

Ã§ocuk yaralÄ±

Talihsiz kaza 3 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk kaynar sÃ¼t kazanÄ±nÄ±n iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼

AydÄ±n'da bir evin bahÃ§esinde sÃ¼t kaynatan annenin 3 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸu kazanÄ±n iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan

2 ay Ã¶nce bÃ¶brek nakli olmuÅŸtu CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n acÄ± gÃ¼nÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n halasÄ±nÄ±n oÄŸlu bÃ¶brek yetmezliÄŸi nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti