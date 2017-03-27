AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda kÄ±rmÄ±zÄ± alarm gÃ¶Ã§ eden kuÅŸ sÃ¼rÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± anons yapÄ±lÄ±yor

Ä°stanbul'da gÃ¶Ã§ eden leylek sÃ¼rÃ¼lerinin ani yÃ¶n deÄŸiÅŸtirmeleri nedeniyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan kalkan ve inen uÃ§aklar bu konuda bilgilendiriliyor

Leyleklerin sürüler halinde göçe baÅŸlamasÄ± nedeniyle Atatürk HavalimanÄ±'nda alarm verildi. Pilotlar uçuÅŸ güvenliÄŸini ilgilendiren göçmen kuÅŸ sürülerini Atatürk HavalimanÄ± Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne rapor ediyor.

PÄ°STLER KONTROL EDÄ°LÄ°YOR

Son bir haftadÄ±r leylek sürüleri Atatürk HavalimanÄ± üzerinde görülmeye baÅŸladÄ±. Ä°niÅŸ ve kalkÄ±ÅŸ yapacak uçaklarÄ±n pilotlarÄ± ile kontrolörler kuÅŸ sürüleri ile ilgili anonslar yapÄ±yor. HavalimanÄ± etrafÄ±nda zaman zaman yoÄŸun kuÅŸ faaliyeti bulunduÄŸunda pistler düzenli aralÄ±klarla özel donanÄ±mlÄ± araçlarla kontrol ediliyor. AyrÄ±ca meydan civarÄ±nda kuÅŸ faaliyeti olduÄŸu bilgisi sürekli olarak pilotlara veriliyor.PilotlarÄ±n son günlerde kuÅŸ sürüleriyle ilgili Atatürk HavalimanÄ± Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bilgi vermeleri ses kayÄ±tlarÄ±na yansÄ±dÄ±. Bir pilot, "KuÅŸ sürüleri saÄŸÄ±mÄ±zdan ve solumuzdan güneye doÄŸru deniz seviyesinden hareket ediyor" bilgisini verince kontrolörler de olasÄ± çarpma tehlikelerine karÅŸÄ± kuÅŸ sürüleri bilgisini pilotlarla paylaÅŸÄ±yorlar.

ANÄ° YÖN DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° YAPIYORLAR

Göç eden leylek sürüleri ani yön deÄŸiÅŸiklikleri yaparak da uçaklar için tehlike yaratÄ±yor. Atatürk HavalimanÄ±'nda kuÅŸlar en çok Ataköy-Florya yönündeki pistin yaklaÅŸma yüzeyi, Sefaköy,Ataköy tarafÄ±ndaki pist baÅŸlarÄ±nda ve Florya yönündeki yaklaÅŸma yüzeyinde sÄ±klÄ±kla tespit ediliyor. KuÅŸlar pist baÅŸlarÄ±nda 0-10 metre ve yaklaÅŸma yüzeylerinde 0-1000 metre aralÄ±klarÄ±nda görülüyor.