O Ã¼lkeye pasaportsuz gitmek iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸladÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rusya ile iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, uÃ§ak hadisesinden Ã¶nce Rusya-TÃ¼rkiye arasÄ±nda pasaportsuz geÃ§iÅŸin olduÄŸunu ve bunun iÃ§in yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Türkiye de ülkeler arasÄ± seyahati kolaylaÅŸtÄ±rmak için vizesiz ve pasaportsuz gidilen ülkeler arasÄ±na her geçen gün yenilerini ekliyor. Bu baÄŸlamda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'ndan Rusya ile pasaportsuz seyahat açÄ±klamasÄ± geldi. Rusya ile uçak hadisesi olmadan önce iki ülke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n pasaportsuz bir ÅŸekilde sadece kimlikle giriÅŸ-çÄ±kÄ±ÅŸ yapabilmeleri için epeyce görüÅŸtüklerini aktaran ÇavuÅŸoÄŸlu, "BayaÄŸÄ± mesafe katetmiÅŸtik. Åžimdi iliÅŸkilerimiz normalleÅŸtiÄŸine göre bu konuda da müzakerelere devam edebiliriz. Biz en azÄ±ndan Rusya vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n pasaportu bile olmadan gelebilmeleri için havalimanlarÄ±nda kimliklerin okunabileceÄŸi cihazlarÄ± kuruyoruz. Bu konudaki görüÅŸmelerimizi baÅŸlatacaÄŸÄ±z tekrar" dedi. Rusya ile Türkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin giderek normalleÅŸtiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, liderler arasÄ±nda iyi bir dostluk bulunduÄŸunu, en son 10 Mart tarihinde Moskova'da ortak kabine toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.