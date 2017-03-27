Ã‡ocuklara hediye olarak gÃ¶nderdiÄŸi Ã§antanÄ±n iÃ§inden bomba Ã§Ä±ktÄ±

Afyon'da yaÅŸanan olayda arabasÄ±nÄ± tamir iÃ§in bÄ±rakan ÅŸahÄ±s tamirciye iÃ§inde oyuncaklarÄ±n olduÄŸu bir Ã§anta verdi. Ã‡antanÄ±n iÃ§inden Ã§Ä±kan el bombasÄ± paniÄŸe neden oldu

Afyonkarahisar'Ä±n SandÄ±klÄ± ilçesinde, yabacÄ± uyruklu bir sürücünün arÄ±zalÄ± aracÄ±nÄ± tamir ettikten sonra giderken 'içinde oyuncaklar var, çocuklara hediye edersiniz' diye bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± çantanÄ±n içinde oyuncak bir el bombasÄ± gören oto tamirhanesi çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ihbarÄ± polisi harekete geçirdi.

Olay, SandÄ±klÄ± Yeni Sanayi Sitesi'nde yaÅŸandÄ±. Ä°smi öÄŸrenilemeyen sürücü, By Al 1149-6 Belarus plakalÄ± kamyonu ile bir oto tamirhanesine gelip aracÄ±ndaki ÅŸanzÄ±man arÄ±zasÄ±nÄ±n giderilmesini istedi. AracÄ± tamir edildikten sonra ayrÄ±lmadan önce iÅŸ yeri çalÄ±ÅŸanlarÄ±na bir çanta uzatan sürücü, içinde oyuncaklar olduÄŸunu belirterek 'çocuklara hediye edersiniz' dedi. Araç tamirhaneden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra çantayÄ± açan çalÄ±ÅŸanlar, birkaç oyuncakla beraber patlamamÄ±ÅŸ bir el bombasÄ± görüncü büyük bir korku ve endiÅŸeye kapÄ±lÄ±p hemen polise baÅŸvurdu. Afyon'dan SandÄ±klÄ±ya gelen bomba imha uzmanÄ± polisler, dÄ±ÅŸÄ± plastik olan oyuncak el bombasÄ±nÄ±n içinde karpit türü patlama özelliÄŸi olan kimyasal madde olduÄŸunu belirlendi.

Olay hakkÄ±nda bilgi veren tamirhane sahibi Necmettin Åžahan, "Tamirhanemizde kamyonun arÄ±zasÄ±nÄ± giderdikten sonra sürücü iÅŸi bitip giderken 'çocuklarÄ±nÄ±za verin, içince oyuncak var' diye bir çanta bÄ±raktÄ±. O gittikten sonra çantayÄ± açÄ±nca içinde el bombalarÄ± olduÄŸunu görünce hemen polise haber verdim. Polis gelerek dükkana güvenlik ÅŸeridi çekti ve il merkezinden bomba uzmanlarÄ± geldi. Ä°nceleme yaptÄ±, çantayÄ± ve bombalarÄ± emniyete götürdü" dedi.