FÄ±rat Ã‡akÄ±roÄŸlu davasÄ±nda neler yaÅŸandÄ±

Ege Ãœniversitesinde bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len FÄ±rat Ã‡akÄ±roÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edildi

Ege Üniversitesi (EÜ) kampüsünde, 20 Åžubat 2015'te PKK yandaÅŸÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan bÄ±çaklanarak öldürülen ülkücü genç FÄ±rat ÇakÄ±roÄŸlu davasÄ±na devam edildi. SanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n itirazÄ± üzerine hard disk bir kez daha incelenmek üzere jandarma kriminal laboratuvarÄ±na gönderilirken, duruÅŸma ileri bir tarihe ertelendi.

Ä°zmir'de, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi FÄ±rat ÇakÄ±roÄŸlu, 20 Åžubat 2015'te PKK yandaÅŸÄ± olduÄŸu iddia edilen kiÅŸiler tarafÄ±ndan bÄ±çaklanarak öldürülmüÅŸtü. Ä°zmir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde ise duruÅŸmanÄ±n görülmesine devam edildi. YapÄ±lan duruÅŸmaya, hayatÄ±nÄ± kaybeden FÄ±rat YÄ±lmaz ÇakÄ±roÄŸlu'nun babasÄ± Fuat Mahir ÇakÄ±roÄŸlu ile taraflarÄ±n avukatÄ± ve MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile eski Ä°zmir milletvekili Murat Koç ve tutuklu sanÄ±k Nurullah S. katÄ±lÄ±rken, baÅŸka suçtan tutuklu Cihat B. ise tutuklu bulunduÄŸu ceza evinden Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile katÄ±ldÄ±. Mahkeme baÅŸkanÄ±, hard diskle ilgili jandarma kriminal laboratuvarÄ±ndan gelen raporda, "Sabit disk onarma cihazÄ± ve yazÄ±lÄ±mÄ± kullanÄ±larak kopyasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na çalÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ; ancak içeriÄŸine eriÅŸilemediÄŸi için kopyasÄ± alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±r. Veri inceleme laboratuvarÄ± tarafÄ±ndan tarafÄ±mÄ±za herhangi bir görüntü dosyasÄ± teslim edilmediÄŸinden talep edilen incelemeler yapÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r" dendiÄŸini okundu. SanÄ±k avukatlarÄ± gelen rapora itiraz edip yeniden rapor alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti.

DURUÅžMA HAZÄ°RAN AYINA ERTELENDÄ°

SavcÄ± mütalaasÄ±nda, PKK'nÄ±n sorumlusu olduÄŸu iddiasÄ±yla Ä°stanbul'da tutuklu bulunan Cihat B. hakkÄ±nda cinayete iÅŸtirak suçundan ek iddianame hazÄ±rlanÄ±lmasÄ± yönünde Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suç duyurusunda bulunulmasÄ±nÄ± talep etti. Mahkeme heyeti, hard diskin yeniden jandarma kriminal laboratuvarÄ±na gönderilmesine, Cihat B. hakkÄ±nda, Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ‘Cinayete iÅŸtirak suçundan' suç duyurusunda bulunulmasÄ±na, sanÄ±k Nurullah S.'nin tutukluluk halinin devamÄ±na karar verip duruÅŸmayÄ± haziran ayÄ±na erteledi.

BABA ÇAKIROÄžLU: "SUÇLULAR EN BÜYÜK CEZALARI ÇEKECEKLER"

DuruÅŸma sonrasÄ± avukatlarla birlikte adliye önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan FÄ±rat ÇakÄ±roÄŸlu'nun babasÄ± Fuat Mahir ÇakÄ±roÄŸlu, "Bütün suçun bir kiÅŸiye atÄ±lmasÄ±ndan yana deÄŸildik. Bu mücadelemiz sonunda hep beraber amacÄ±mÄ±za ulaÅŸÄ±yoruz. En büyük cezalarÄ± alacaklar. Benim ÅŸu anda içim biraz rahatladÄ±. Suçlular en büyük cezalarÄ± çekecekler ve FÄ±rat'ta görevini tamamlamÄ±ÅŸ bir halde huzur içinde yatacaktÄ±r inÅŸallah. Mahkemeye FÄ±rat'Ä±n not dökümünü verdim. Not ortalamasÄ± iyiydi. SanÄ±klarÄ±n ise düÅŸük olduÄŸunu iddia ediyorum. Sizlerde buraya kadar gelip, bizlere destek verdiniz. FÄ±rat'Ä±n notlarÄ±nÄ± örnek alÄ±p derslerinize iyi çalÄ±ÅŸÄ±n" dedi.

DAVANIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

SavcÄ±lÄ±k iddianamesinde, Ege Üniversitesinde ülkücü öÄŸrencilerle 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H üyeleri' diye söz edilen diÄŸer öÄŸrenci grubu arasÄ±ndaki kavgada, ülkü ocaklarÄ± Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi FÄ±rat YÄ±lmaz ÇakÄ±roÄŸlu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. Olayla ilgili Sosyoloji Bölümü 4'üncü sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Nurullah S. tutuklandÄ±. SavcÄ± Zeki Polat, 1'i tutuklu, 31'i tutuksuz toplam 32 sanÄ±k hakkÄ±nda 'Kasten adam öldürme', 'örgüt adÄ±na suç iÅŸleme', 'örgüt üyeliÄŸi', 'yaralama ve suç delillerini yok etme', 'gizleme veya deÄŸiÅŸtirme suçlamasÄ±yla müebbet' ve 5-69 yÄ±l hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rladÄ±. DavanÄ±n tek tutuklu sanÄ±ÄŸÄ± Nurullah S. hakkÄ±nda 'kasten adam öldürmek', 'örgüt adÄ±na suç iÅŸlemek', 'örgüt üyeliÄŸi ve yaralama suçlarÄ±ndan müebbet' ve 69 yÄ±l, diÄŸer 31 sanÄ±k hakkÄ±nda ise 'Suç delillerini yok etmek, gizlemek veya deÄŸiÅŸtirmek ve yaralama' 5-48 yÄ±l arasÄ±nda hapis istemiyle dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.