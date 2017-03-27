FlaÅŸ 3. HavalimanÄ± ÅŸantiyesinde kavga Ã§Ä±ktÄ± yaralÄ±lar var

Ä°stanbul'daki 3. HavalimanÄ± ÅŸantiyesinde farklÄ± iki grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavga sonucunda 11 kiÅŸi yaralandÄ±

Kavga saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda 3. havalimanÄ± ÅŸantiyesinin AkpÄ±nar kamp bölgesi otopark bölümünde çÄ±ktÄ±. Åžantiyede görevli TIR ÅŸoförleri ile demir iÅŸçileri arasÄ±nda açÄ±klanmayan bir nedenle baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma kavgaya dönüÅŸtü. Olaya Durusu Jandarma Ekipleri müdahale etti.

AMBULANS EKÄ°PLERÄ° SEVKEDÄ°LDÄ°

Kavgaya karÄ±ÅŸanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n çokluÄŸu nedeniyle olay yerine ambulans ekipleri de sevkedildi. YaralÄ±lar olay yerine gelen ambulanslarla önce ÅŸantiye içindeki revire ve GaziosmanpaÅŸa Taksim EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kavgaya karÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yaralarÄ±nÄ±n hafif olduÄŸu ayaktaki tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu edildiÄŸi öÄŸrenildi.

GÖZALTINA ALINAN OLMADI

OlayÄ±n ardÄ±ndan jandarma ekipleri ÅŸantiye içinde ek güvenlik önlemi aldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ÅŸu ana kadar gözaltÄ±na alÄ±nan kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.