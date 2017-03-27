Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/03/2017 20:39

Sokakta tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nÄ±n evinde terÃ¶r estirdi

sokakta tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nÄ± bÄ±Ã§akladÄ±

TekirdaÄŸ'da sokakta tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nÄ±n evine kahve iÃ§meye giden Mustafa U., Aysun A.'yÄ± bÄ±Ã§akladÄ±ktan sonra polise teslim oldu

TekirdaÄŸ'Ä±n Çorlu ilçesinde bir kafade garson olarak çalÄ±ÅŸan 18 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa U., sokakta tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve çaÄŸÄ±rmasÄ± üzerine kahve içmek için evine gittiÄŸi Aysun A.'yÄ± aralarÄ±nda çÄ±kan tartÄ±ÅŸma sonucu 15 yerinden bÄ±çaklayÄ±p yaraladÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan polis merkezine giderek teslim olan Mustafa U., "Üzerime bÄ±çakla yürüdü, ben de elinden alÄ±p bÄ±çakladÄ±m." dedi. Çorlu'da bir restoranda garson olarak çalÄ±ÅŸan 43 yaÅŸÄ±ndaki Aysun A., iddiaya göre önceki gece ReÅŸadiye Mahallesi'nde sokakta karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Mustafa U. ile tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra evine kahve içmeye davet etti. Ä°kili arasÄ±nda bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Ä°ddiaya göre Aysun A., mutfaktan aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±çakla Mustafa U.'nÄ±n üzerine yürüdü. ÇÄ±kan kavgada Mustafa U., Aysun A.'yÄ± 15 yerinden bÄ±çaklayÄ±p kaçtÄ±. KÄ±sa süre sonra cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden Mustafa U., kadÄ±nÄ±n üzerine bÄ±çakla yürüdüÄŸünü ve elinden alÄ±p bÄ±çakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Polis, Mustafa U.'nun adresini verdiÄŸi eve gittiÄŸinde, Aysun A.'yÄ± aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak buldu. Ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ve 15 yerinden bÄ±çaklandÄ±ÄŸÄ± belirlenen Aysun A., ilk müdahalenin ardÄ±ndan yoÄŸun bakÄ±m ünitesine alÄ±ndÄ±.Mustafa U. gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor.

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