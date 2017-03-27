Marmaris'te denizin rengi korkuttu

MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde denizin sarÄ± renkle kaplanmasÄ± Ã§evredekilere panik yaÅŸattÄ±

Marmaris Belediyesi Temizlik Ä°ÅŸleri MüdürlüÄŸü Sorumlusu BarÄ±ÅŸ Ünlü, denizdeki sarÄ± rengin kirlilik nedeniyle deÄŸil, polenler nedeniyle oluÅŸtuÄŸunu açÄ±kladÄ±.Ä°çmeler sahilindeki manzara ilçede endiÅŸelere neden oldu. Denizin üstündeki sarÄ± tabaka önce akÄ±llara kimysal boya olma ihtimalini getirdi.Marmaris Belediyesi Temizlik Ä°ÅŸleri MüdürlüÄŸü Sorumlusu BarÄ±ÅŸ Ünlü de ihbar üzerine Ä°çmeler sahilinde inceleme yaptÄ±.Ünlü, denizdeki sarÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kirlilik nedeniyle oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Denizde sarÄ± tabakaya neden olan maddenin polen olduÄŸunu söyledi.