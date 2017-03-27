Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/03/2017 22:21

FlaÅŸ eski polisler FETÃ–'den tutuklandÄ±

fetÃ¶ tutuklama

NevÅŸehir'de gÃ¶rÃ¼len FETÃ– davasÄ±nda 5 eski polis tutuklandÄ±

Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± çerçevesinde, haklarÄ±nda tahkikat baÅŸlatÄ±lan, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸünde görevliyken açÄ±ÄŸa alÄ±nan ve Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen 9 eski polis memuru gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ekipler, soruÅŸturma kapsamÄ±nda farklÄ± günde bir eski polisi daha gözaltÄ±na aldÄ±.Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan 10 eski polis, saÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±lan eski polislerden Ä°lhan T, Fatih K, Ali G, Basri D. ve Emin S. tutuklandÄ±, 5'i ise adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Bu arada, FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan ve evinde çok sayÄ±da tarihi eser bulunan iÅŸsiz kiÅŸi ErtuÄŸrul Ö. de adliyeye sevk edildi. ZanlÄ±, adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.NevÅŸehir'de, FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, daha önce açÄ±ÄŸa alÄ±nan ve görevden ihraç edilen 10 polis memuru ile evinde tarihi eser bulunan bir kiÅŸi farklÄ± tarihlerde gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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