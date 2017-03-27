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27 Mart 2017 On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±

On Numara Ã§ekiliÅŸi

Milli Piyango Ä°daresince dÃ¼zenlenen On Numara Ã§ekiliÅŸinde bu hafta kazanan rakamlar belli oldu

On Numara 764. haftanÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ±; 3, 4, 8, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 48, 52, 61, 65, 71, 72, 73 olarak belirlendi.

On Numara çekiliÅŸinde diÄŸer ikramiyelerin daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ÅŸu ÅŸekilde oldu; 9 bilen 93 kiÅŸi 2 bin 140 lira otuz beÅŸer kuruÅŸ, 8 bilen bin 550 kiÅŸi 128 lira elliÅŸer kuruÅŸ, 7 bilen 16 bin 273 kiÅŸi 23 lira otuz beÅŸer kuruÅŸ, 6 bilen 100 bin 635 kiÅŸi dörder lira, hiç bilmeyen 154 bin 731 kiÅŸi ise 3 lira otuzar kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±lar.

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