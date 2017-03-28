Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/03/2017 08:32

Ä°ÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan serviste faicadan dÃ¶nÃ¼ldÃ¼

iÅŸÃ§i servisi

Manisa'nÄ±n Turgutlu ilÃ§esinde iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan bir minibÃ¼s devrildi. Kaza sonucunda 11 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

AlÄ±nan bilgiye göre, H.H.Ç. yönetimindeki 45 J 1268 plakalÄ± minibüs, Manisa-Turgutlu karayolunun 6. kilometresinde karÅŸÄ± ÅŸeride geçerek devrildi.Kazada, minibüs sürücüsü H.H.Ç. ile aynÄ± araçta bulunan Halit Göllü, Berna BoztaÅŸ, BarÄ±ÅŸ Öner, Alev YÄ±lmaz, Feyzullah GöktaÅŸ, UÄŸur Åžahin, Halil Aksoy, Sinan Kurt, Cem AkpÄ±nar ve Halil Yüksel yaralandÄ±.YaralÄ±lar, saÄŸlÄ±k ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Minibüsteki yolcularÄ±n bir fabrikanÄ±n iÅŸçileri olduÄŸu ve sürücünün ise hastanede yapÄ±lan muayenesinde 0,62 promil alkollü çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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