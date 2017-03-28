Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/03/2017 09:40

ABD Almanya ve Hollanda'da olan silah Åžemdinli'de ele geÃ§irildi

tanksavar

Hakkari Åžemdinli'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda ele geÃ§irilen tanksavar ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Hakkari'nin Åžemdinli ilçesi Derecik Köyü Biz Tepe Bölgesi'nde yapÄ±lan operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi, bölgede çok sayÄ±da mühimmat ele geçirildi. YapÄ±lan incelemede mühimmatÄ±n yeni nesil M136 AT4 LAW portatif tanksavar olduÄŸu ve menÅŸeinin Ä°sveç SAAB olduÄŸu belirlendi. Güvenlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar ise ele geçen bu silahla ilgili ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±:Bu silahÄ±n DEAÅž ile mücadele için bölgedeki PeÅŸmergelere verildiÄŸi biliniyor. SilahÄ±n kullanÄ±cÄ±larÄ± arasÄ±nda ABD, Almanya ve Hollanda var. Bölgede baÅŸka yapÄ±larda ÅŸu ana kadar görülmemiÅŸti. Ä°lk defa PKK'da görülüyor. Suriye PKK'sÄ±na verilme ve oradan da Türkiye'ye transfer olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± çok güçlü.

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