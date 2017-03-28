AltÄ±n Palmiye Ã–dÃ¼l TÃ¶reninin bu yÄ±lki adresi belli oldu

AltÄ±n Palmiye Ã–dÃ¼ltÃ¶reni 8 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'da sahiplerini bulacak

'AltÄ±n Palmiye Ödülleri', bul yÄ±l Ä°stanbul'da verilecek. 8 MayÄ±s'taki etkinlik, 15 Temmuz Åžehitlerini Anma ve SaygÄ± gecesi de olacak.

2014 yÄ±lÄ±ndan beri Mersin'de düzenlenen 'AltÄ±n Palmiye Ödül Töreni' bu yÄ±l Ä°stanbul'da düzenlenecek. AltÄ±n Palmiye Ödülleri Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Nedim DelibaÅŸ, törenin 8 MayÄ±s'ta Ä°stanbul'da bir otelde düzenleneceÄŸini açÄ±kladÄ±. Bu seneki törenin temasÄ±nÄ±n 15 Temmuz Åžehitlerini Anma ve SaygÄ± gecesi olacaÄŸÄ±nÄ± belirten DelibaÅŸ, onur konuÄŸunun AmerikalÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Bastian Baker'Ä±n olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. AyrÄ±ca DelibaÅŸ, ödüllerin nasÄ±l ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, nasÄ±l belirlendiÄŸi ve hedefleri konusunda açÄ±klamalarda bulundu.

'AltÄ±n Palmiye Ödülleri' 2014 yÄ±lÄ±nda Mersin'de düzenlenmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisini veren DelibaÅŸ, "Antalya AltÄ±n Portakal Ödülleri ve Adana AltÄ±n Koza Ödülleri gibi bir organizasyon hayalim vardÄ±. Mersin sahillerinden geçerken, saÄŸlÄ± ve sollu palmiyeler dikkatimi çekti. Ä°nternetten araÅŸtÄ±rdÄ±m ve dünyada 3 tane Palmiye Ödülleri olduÄŸunu gördüm. Türkiye ile ilgili bölümlere baktÄ±k, patentleri aldÄ±k ve AltÄ±n Palmiye Ödülleri Ä°ngilizce haklarÄ±nÄ± Golden Palm Awards olarak aldÄ±k. Hedefimiz ilk 5 yÄ±l içinde Türkiye çapÄ±nda olmaktÄ±. Ä°lk 3 yÄ±lda bunu fazlasÄ±yla baÅŸardÄ±k. En son 2016'da müthiÅŸ katÄ±lÄ±m oldu. 130 tane misafirimizin uçak biletini alarak Mersin'e götürdük. MüthiÅŸ bir organizasyon oldu. Türkiye'nin marka deÄŸerine katkÄ± yapmasÄ± için bu sene hedefimize Ä°stanbul'u aldÄ±k"dedi.

"BU YIL 15 TEMMUZ ÅžEHÄ°TLERÄ°NÄ° ANMA VE SAYGI GECESÄ° OLACAK"

Her yaptÄ±klarÄ± ödül töreninde olduÄŸu gibi bu yÄ±lki ödül töreninde amaçlarÄ±nÄ±n birlik ve beraberlik vurgusu olduÄŸuna dikkat çeken DelibaÅŸ, "Bu tür etkinlikler ülkenin sosyal geliÅŸimine ve halklarÄ±n birleÅŸime büyük katkÄ±da bulunuyor. Salona gelen 400 kiÅŸi ve ekranlarÄ±n baÅŸÄ±ndaki milyonlarca izleyici bu organizasyonlar vesilesiyle söylemlerini dile getiriyorlar. Bu yÄ±lki ödül töreni 15 Temmuz Åžehitlerini anÄ±sÄ±na yapÄ±yoruz. OrganizasyonlarÄ±mÄ±zÄ± her yÄ±l bir konu ile nitelendiriyoruz. GeçtiÄŸimiz yÄ±l 'BarÄ±ÅŸ ve Dostluk' gecesiydi. Bu yÄ±l 15 Temmuz Åžehitlerini Anma ve SaygÄ± gecesi olacak" ifadelerini kullandÄ±.

Antalya ve Adana'da düzenlenen etkinliklerin sadece filmleri kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden DelibaÅŸ, "Palmiye Ödülleri yaÅŸam içinde. Sinema, basÄ±n, müzik, yaÅŸam, televizyon ve dizi ödülleri var. Genelde 5 kategoride belirledik. AltÄ±n Palmiye Ödüllerini yaÅŸam ödülleri olarak nitelendirdik" diye konuÅŸtu.

"BU YIL DÜNYA KÜLTÜR BAÅžKENTÄ° Ä°STANBUL'DA YAPMAYI UYGUN GÖRDÜK"

Töreni bul yÄ±l Ä°stanbul'da düzenleyeceklerine vurgu yapan DelibaÅŸ, "Türkiye birçok ilinden teklif geldi. Fakat Türkiye'nin marka deÄŸeri ve kültürünü tanÄ±tmak için Dünya Kültür BaÅŸkenti Ä°stanbul'da yapmayÄ± uygun gördük. Türkiye AltÄ±n Palmiye Ödülleri olarak 8 MayÄ±s'ta Ä°stanbul'da bulunan bir otelde düzenleyeceÄŸiz. Harika bir organizasyon olmasÄ± için güzel bir ekip kurup çalÄ±ÅŸma yaptÄ±k" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"OYLAMA 20 NÄ°SAN'A KADAR SÜRECEK"

Ödüllerin nasÄ±l belirlendiÄŸine deÄŸinen DelibaÅŸ, "Ödüller anket yoluyla belirleniyor. altinpalmiye.com ve altinpalmiyeanket.com web adresinde 1 ay askÄ±da kalacak. 20 Mart tarihinde oylama baÅŸladÄ±, 20 Nisan'da oylama bitiyor. Her IP'den bir defa oy kullanmak koÅŸuluyla insanlar bu web adreslerine girip oy verebiliyorlar. SonuçlarÄ± 21 Nisan'da kamuoyuna açÄ±klayacaÄŸÄ±z. HalkÄ±n tercih ettiÄŸi isimleri alÄ±yoruz. ÖrneÄŸin; sinema ödüllerinde en çok giÅŸe yapan filmlerin raporunu alÄ±yor ve ona göre belirleme yapÄ±yoruz. DiÄŸer kategorilerde en çok izlenen kanal, en çok takip edilen yazarlar ve oyuncular takip edilenler diye devam ediyor. Kriterimiz baÅŸarÄ±"ifadelerini kullandÄ±.

"BU SENEKÄ° ONUR KONUÄžU; AMERÄ°KALI ÅžARKICI BASTIAN BAKER"

Ödüllerde geçtiÄŸimiz yÄ±l spor kategorisinin olduÄŸunu hatÄ±rlatan DelibaÅŸ, "Bu yÄ±l spor kategorisini çÄ±karttÄ±k.Ödüller tamamen medya, yaÅŸam ve sinem üzerine oldu. GeçtiÄŸimiz yÄ±l Galatasaray'Ä±n efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, onur konuÄŸumuz oldu. 2 gün Mersin'de kaldÄ±, Ä°stanbul'da misafir ettik ve çok ses getirdi. Bu sene Amerika'dan ÅŸarkÄ±cÄ± Bastian Baker önemli onur konuÄŸu olacak, 2 gün Ä°stanbul'da misafir edeceÄŸiz. Seneye hedeflerimiz çok büyük. Angelina Jolie, Brad Pitt ve Robert De Niro gibi isimleri onur konuÄŸu olarak getirmeyi hedefliyoruz" dedi.