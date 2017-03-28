Dikkat kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± geri dÃ¶nÃ¼yor

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re hava sÄ±caklÄ±klarÄ± 2-4 derece azalÄ±rken doÄŸuda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacaÄŸÄ± diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette, DoÄŸu Anadolu'nun güneydoÄŸusunda güney yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) olarak eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara:ParçalÄ± bulutlu 13

Ä°stanbul:ParçalÄ± bulutlu, sabah saatlerinde doÄŸu ilçeleri yer yer pus ve sisli 14

Ä°zmir: ParçalÄ± bulutlu 18

Adana:ParçalÄ± çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra kuzey kesimleri mevzi saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 22

Antalya:ParçalÄ± çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra iç ve batÄ± kesimleri mevzi saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Samsun:ParçalÄ± bulutlu 10 Trabzon:ParçalÄ± ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 9

Erzurum:ParçalÄ± çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 6

DiyarbakÄ±r:Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17