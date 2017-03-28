Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/03/2017 13:45

Sakarya'da yangÄ±n faciasÄ± 3 Ã§ocuk can verdi

sakaryada yangÄ±n

Sakarya'nÄ±n AdapazarÄ± ilÃ§esinde bir Ã§iftlikte yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±n sonucunda 3 Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Sakarya'nÄ±n AdapazarÄ± ilçesinde bir çiftlikte çÄ±kan yangÄ±nda, ilk belirlemelere göre 3 çocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.Edinilen bilgiye göre AdapazarÄ± ilçesi Göktepe Mahallesinde bulunan bir çiftlikte henüz öÄŸrenilemeyen sebepten dolayÄ± yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YangÄ±na itfaiye ekipleri müdahale etti. YapÄ±lan kontrollerde ilk belirlemelere göre 3 çocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi öÄŸrenildi.Jandarma ekiplerinin evde incelemesi sürüyor.

 
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