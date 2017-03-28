Bu silahlar Ã¶yle bir dÃ¼kkanda bulundu ki ÅŸok etti

Ä°stanbul BayrampaÅŸa'da sÃ¼nnet kÄ±yafeti satan bir dÃ¼kkanda 130 kaÃ§ak pompalÄ± tÃ¼fek 30 kaÃ§ak tabanca bulundu

BayrampaÅŸa'daki silah bayilerinde inceleme yapan BayrampaÅŸa Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Büro AmirliÄŸi ekipleri ruhsatsÄ±z pompalÄ± tüfek buldu. Bayi sahibini takibe alan polis ekipleri kaçak silah satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. YaklaÅŸÄ±k 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardÄ±ndan dün akÅŸam saatlerinde operasyon düzenlendi. Sünnet kÄ±yafeti satÄ±ÅŸÄ± yapan bir iÅŸ yerine yapÄ±lan baskÄ±nda 130 kaçak pompalÄ± tüfek 30 kaçak tabanca ele geçirildi. Operasyon anÄ± polis kamerasÄ± tarafÄ±ndan görüntülendi. Görüntülerde polisin iÅŸ yerine baskÄ±n yapmasÄ±, iÅŸ yerinde silahlarÄ±n bulunmasÄ± ve bazÄ± ÅŸüphelilerin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± yer alÄ±yor. Ele geçirilen silahlar basÄ±na sergilendi. 3 kiÅŸi emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.