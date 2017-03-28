Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/03/2017 13:50

Annenin Ã¼zerine kapÄ±yÄ± kilitlediÄŸi 3 Ã§ocuÄŸu yangÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

3 Ã§ocuk Ã¶lÃ¼m

Sakarya'da bir Afgan anne, 3 Ã§ocuÄŸunun Ã¼zerine kapÄ±yÄ± kilitlemesinin ardÄ±ndan yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼kle kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken 3 Ã§ocuk yangÄ±nda can verdi

Sakarya'nÄ±n AdapazarÄ± ilçesinde bir çiftlikte çÄ±kan yangÄ±nda, ilk belirlemelere göre 3 çocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.YangÄ±n bu sabah, AdapazarÄ± Göktepe Mahallesi'nde Afgan ailenin oturduÄŸu evde bilinmeyen bir nedenle çÄ±ktÄ±. YangÄ±n kÄ±sa sürede bütün evi ve bitiÅŸiÄŸindeki boÅŸ ahÄ±rÄ± sardÄ±. Çevre sakinleri yangÄ±na müdahale ederken, itfaiyeden yardÄ±m istendi. YangÄ±n, Sakarya BüyükÅŸehir Belediyesi itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altÄ±na alÄ±nabildi. Ä°lk belirlemelere göre evde bulunan küçük yaÅŸtaki 3 çocuk yanarak öldü. Ailenin, kapÄ±yÄ± çocuklarÄ±n üzerine kilitleyip evden ayrÄ±lmasÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 2 saat sonra yangÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Evde incelemeler devam ediyor.

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