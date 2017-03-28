Market ve maÄŸazalarda naylon poÅŸet devri bitiyor

TÃ¼rkiye Perakendeciler Federasyonu YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mustafa Altunbilek, 1 Ocak 2018'ten itibaren maÄŸaza ve marketlerde naylon poÅŸet kullanÄ±mÄ±nÄ±n yasaklanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mustafa Altunbilek, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda sektöre iliÅŸkin son geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi ve gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Gelecek yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n AtÄ±k YönetmeliÄŸi kapsamÄ±nda naylon poÅŸetlerin marketlerde ve giyim, ayakkabÄ± gibi tüm maÄŸazalarda yasaklanacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Altunbilek, bu konuda kÄ±sa süre önce MüsteÅŸar Mustafa Öztürk'ü ziyaret ettiklerini ve son geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdiklerini söyledi.Altunbilek, doÄŸada çözülmesi yüzyÄ±llar süren, hem milletin geleceÄŸini hem insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit eden naylon poÅŸet kullanÄ±mÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda ücretli olmasÄ± yönünde yasal düzenlemenin 2018'in baÅŸÄ±nda hayata geçeceÄŸini kaydederek, bu konudaki düzenlemenin ABD ve birçok Avrupa ülkesinde baÅŸarÄ±yla uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"GEÇÄ°Åž DÖNEMÄ°NDE BEZ VE KARTON TORBALAR HEDÄ°YE EDECEÄžÄ°Z"

Türkiye'de hayata geçecek düzenleme için çalÄ±ÅŸma yapacaklarÄ±nÄ±, naylon poÅŸetlerin doÄŸaya ve insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na verdiÄŸi zararlarÄ± vatandaÅŸa anlatacaklarÄ±nÄ± aktaran Altunbilek, yerel marketler olarak müÅŸterilerine her türlü kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± bildirdi. Altunbilek, "AlÄ±ÅŸveriÅŸlerde müÅŸterilerimizi file, bez torba kullanÄ±mÄ±na yönlendireceÄŸiz. GeçiÅŸ sürecinde karton veya bez alÄ±ÅŸveriÅŸ torbasÄ± hediye edeceÄŸiz. Avrupa'da yasak olduÄŸu için müÅŸteriler alÄ±ÅŸveriÅŸe gelirken alacaklarÄ± ürünleri koyacaklarÄ± file veya kaplarla geliyor." diye konuÅŸtu.

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