Yok bÃ¶yle bir olay intihar giriÅŸiminde bulunan gence vatandaÅŸtan destek

Antalya'da Ã‡allÄ± Ã¼st geÃ§idinde intihar giriÅŸiminde bulunan gence yolun kapatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine kÄ±zan vatandaÅŸlar "atla" diye baÄŸÄ±rdÄ±

RaylÄ± sistem ve otobüsten inen yolcular intihar giriÅŸiminde bulunan gence tepki gösterdi. Olay, saat 10.45 sÄ±rasÄ±nda Sedir Mahallesi ÇallÄ± üst geçidinde meydana geldi. Ä°ddiaya göre, bir süredir iÅŸsiz olan ve çeÅŸitli sorunlarÄ± bulunan Onur H, üst geçidin korkuluklarÄ±na çÄ±ktÄ±. Gencin ayaklarÄ±nÄ± sarkÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören vatandaÅŸlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. KÄ±sa sürede olay yerine gelen polis çevre güvenliÄŸi alÄ±rken, itfaiye ise ÅŸiÅŸme branda açtÄ±. Genç, ikna çabalarÄ±na yanÄ±t vermeyince raylÄ± sistem ve taÅŸÄ±t trafiÄŸi durduruldu. Onur H. ise yanÄ±na yaklaÅŸan polisleri görünce sÄ±k sÄ±k platform üzerinde yer deÄŸiÅŸtirdi. Ä°tfaiyenin de brandayÄ± bir saÄŸa bir sola götürmesi ilginç görüntüler oluÅŸturdu. O sÄ±rada çevrede bulunan vatandaÅŸlar da olayÄ± film gibi izleyerek cep telefonu kamarasÄ± ile kaydetti. Onur H.'nin üst geçitten uzun süre inmemesi üzerine yolcular tramvaydan inmek zorunda kaldÄ±. Yolcular üst geçit altÄ±ndan geçerken, Onur H.'ye tepki gösterdi. Alt durakta otobüs bekleyen yolcular da yolun kapatÄ±lmasÄ± üzerine gence 'atla' diye baÄŸÄ±rdÄ±.