VatandaÅŸ kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi izdivaÃ§ programlarÄ±nÄ±n akÄ±beti belli oldu

RTÃœK'e yaÄŸan cezanÄ±n ardÄ±ndan izdivaÃ§ programlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±p kaldÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ± konusunda HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ aÃ§Ä±klamada bulundu

Hükümet yetkilileri ile televizyon genel yayÄ±n müdürleri arasÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ± sonrasÄ± konuÅŸan Hükümet Sözcüsü Numan KurtulmuÅŸ "Bizim amacÄ±mÄ±z yasaklamak deÄŸil ama bu kanallarÄ±n kendine çekidüzen vermesi" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klama "KHK'dan vazgeçildi" yorumlarÄ±na neden oldu. Öte yandan toplantÄ±da izdivaç programlarÄ±na alternatif olarak aile dizilerinin üretilmesi fikri gündeme getirildi. Birkaç toplantÄ±nÄ±n daha yapÄ±lmasÄ±nda hemfikir kalÄ±nÄ±rken, RTÜK gibi denetleyici kuruluÅŸlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra televizyon kanallarÄ±nÄ±n da tedbirler almasÄ± kararÄ± verildi. RTÜK, TRT1'de 2012-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yayÄ±mlanan ve ailenin bütünlüÄŸünün korunmasÄ±nÄ± iÅŸleyen "Böyle Bitmesin" gibi dizilerin, izdivaç programlarÄ±na alternatif olarak üretilebileceÄŸi önerisini getirdi. Aile bütünlüÄŸünün korunmasÄ±nÄ±n ve Türkiye'de son yÄ±llarda artan boÅŸanma oranlarÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± dizi önerisi RTÜK'e göre izleyicinin ilgisini de çekiyor.