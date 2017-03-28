YatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti Jet FadÄ±l serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

2015'in AralÄ±k ayÄ±ndan bu yana mahkeme kararÄ±yla hapishanede kalan FadÄ±l AkgÃ¼ndÃ¼z bugÃ¼n tahliye edildi

YatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan "Jet FadÄ±l" lakaplÄ± FadÄ±l Akgündüz 21 AralÄ±k 2015 tarihinden beri tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tahliye edildi.

FADIL AKGÜNDÜZ KÄ°MDÄ°R?

1987 yÄ±lÄ±nda açtÄ±ÄŸÄ± Jet Sürücü Kursu ile iÅŸ hayatÄ±na giriÅŸ yaptÄ±. 1995'te Proton'un Türkiye temsilciliÄŸini aldÄ±, Jet-Kent projesine baÅŸladÄ±. 1998'de Jet-Pa Holding'i kurdu. Holding, 2000 yÄ±lÄ±na kadar Avrupa'daki Türklerden para topladÄ±. YurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki 14 bin gurbetçiden kâr ortaklÄ±ÄŸÄ± vaadiyle 230 milyon euro topladÄ±. 1999'da 'Ä°mza' marka otomobil üreteceklerini duyurdu. FabrikanÄ±n temeli atÄ±ldÄ±. 2002'deki genel seçimlerde Siirt'ten baÄŸÄ±msÄ±z milletvekili oldu. 2003'te yargÄ±lanmaya baÅŸladÄ± ve hakkÄ±nda 495 ile 1235 yÄ±l aÄŸÄ±r hapis cezasÄ± istendi. 2003'te cezaevine girdi ve 15 ay hapis yattÄ±. MayÄ±s 2010'da Caprice Gold projesine baÅŸladÄ±. 29 MayÄ±s 2012'de açmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± tesis yarÄ±m kaldÄ±.