51 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinden kan donduran aÃ§Ä±klamalar

Darbe giriÅŸimi soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda yakalanan 51 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. YaÅŸananlarÄ± anlatan Ã¶ÄŸrenciler savunmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±

Hava Harp Okulu KomutanlÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim kampÄ± faaliyetleri kapsamÄ±nda, Temel ParaÅŸüt EÄŸitimi için Ä°stanbul'dan Ankara'ya gelen ve FETÖ'nün darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara'daki Kara Harp Okulu KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda bulunan öÄŸrencilerden haklarÄ±nda dava açÄ±lan 51 Hava Harp Okulu öÄŸrencisi, Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. DuruÅŸmaya, tutuksuz yargÄ±lanan sanÄ±klarÄ±n tamamÄ±, avukatlarÄ± ve yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±. Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ±na geçildi.

HEPÄ°MÄ°Z ÅžOK OLDUK, KÖTÜ ÅžEYLER OLACAÄžINI HÄ°SSETTÄ°M

SavunmasÄ± alÄ±nan öÄŸrenciler, yÄ±llÄ±k rutin yapÄ±lan paraÅŸüt eÄŸiti için Temmuz baÅŸÄ±nda Ankara'ya geldiklerini söyleyerek, o gece yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. SanÄ±klardan Adem Çelik, 15 Temmuz günü Sincan yakÄ±nlarÄ±nda paraÅŸüt eÄŸitimi yaptÄ±ktan sonra saat 18.00 sularÄ±nda konakladÄ±klarÄ± Kara Harp Okulu'na geldiklerini belirterek, "Saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda komutanÄ±mÄ±z YüzbaÅŸÄ± Kenan BaÅŸbuÄŸ bizi içtimaya çaÄŸÄ±rdÄ±. Bu hafta sonu izin kullanacaklarÄ±n belirlenmesi için yapÄ±lan bir içtimaydÄ±. Cumartesi günü ailesi Ankara'da olanlar evci çÄ±kacaktÄ±. Bununla ilgili yapmamÄ±z gerekenler ve uymamÄ±z gereken kurallar anlatÄ±ldÄ±. Ben de evci olduÄŸum için kirli eÅŸyalarÄ±mÄ± hazÄ±rladÄ±m. Bu sÄ±rada jet sesleri gelmeye baÅŸladÄ±. Korktum ve annemleri aradÄ±m. Annem, 'herhangi bir ÅŸey yok' dedi. Saat 10.30 sÄ±ralarÄ±nda bizi gazinoya çaÄŸÄ±rdÄ±lar. Burada televizyondan darbe giriÅŸimi olduÄŸun öÄŸrendik ve CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ile BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ± izledik. Hepimiz ÅŸok olduk ve kötü ÅŸeyler olacaÄŸÄ±nÄ± hissettim" diye konuÅŸtu.

MASALARIN ALTINA GÄ°RDÄ°K, ÇOÄžU ARKADAÅžIMIZ AÄžLIYORDU

Kendilerinden sorumlu YüzbaÅŸÄ± Kenan BaÅŸtuÄŸ'un, öÄŸrencilere yönelik "Bizim bu konuyla alakamÄ±z yok, gidin uyuyun" dediÄŸini anlatan Çelik, ÅŸöyle devam etti: "Ama uyumak ne mümkün. OlayÄ±n tam ortasÄ±ndaydÄ±k. Her bomba atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yere yattÄ±k. MasalarÄ±n altÄ±nda girdik. ÇoÄŸu arkadaÅŸÄ±mÄ±z aÄŸlÄ±yordu. O gün çok korktum. ArdÄ±ndan bizi güvenlikli bir yere götüreceklerini söyleyerek meydana topladÄ±lar. Ve helikopterler geldi. Ben bunlardan da korktum. Çünkü halka ateÅŸ eden helikopterlerin bunlar olduÄŸunu düÅŸündüm. Sonra 'helikoptere binin' dendi. Ancak biz karÅŸÄ± geldik ve binmek istemedik. Burada bir kargaÅŸa yaÅŸandÄ±. Amirimiz olmayan tam teçhizatlÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ±z subaylar vardÄ±. Ä°çlerinden Yarbay rütbesi olan bir subay bize, 'NasÄ±l emirleri dinlemezsiniz? Siz tarihin yüzkarasÄ±sÄ±nÄ±z' KomutanÄ±mÄ±zÄ±n da emri ile tek tek helikopterlere binmeye baÅŸladÄ±k. Ä°ki helikopter 3 sorti yaptÄ±. Helikopterler 3 sortiden sora gelmeyince biz binmedik ve Kara Harp Okulu'nda kaldÄ±k". 12 gün boyunca Kara Harp Okulu'nda kaldÄ±klarÄ±nÄ± ve ardÄ±ndan tutuklandÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Çelik, suçlamalarÄ± kabul etmedi.