Ä°zmir'deki art arda patlamalarÄ±n nedeni belli oldu kana bulayacaklardÄ±

Ä°zmir'in Buca ilÃ§esinde eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan terÃ¶ristler el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ± ellerinde infilak ettirince facia bÃ¼yÃ¼meden son erdi

Ä°zmir'in Buca ilçesinde gece önce bir otomobilde patlama meydana geldi, 1 kiÅŸi öldü, 1 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Bu olaydan birkaç dakika sonra ise 300 metre uzaktaki çöp konteynerinde patlama yaÅŸandÄ±. BombanÄ±n eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki teröristin elinde patladÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

Buca ÇamlÄ±kule Mahallesi 254 sokak üzerinde bir araçta patlama olduÄŸuna dair ihbar alan polis ekipleri, bölgeye gönderildi. Polisin patlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± otomobile yaklaÅŸtÄ±klarÄ± sÄ±rada bu alana yaklaÅŸÄ±k 300 metre uzaklÄ±kta ikinci biri patlama sesi geldi. YaklaÅŸÄ±k 20 dakika arayla yaÅŸanan patlamalardan sonra alarma geçirilen çok sayÄ±da polis ekibi, bölgeye gönderildi. Bölgedeki tüm giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlar, polislerce tutuldu. Patlama yaÅŸanana iki ayrÄ± noktada araÅŸtÄ±rmalar yapÄ±ldÄ±.

OTOMOBÄ°LDE ELÄ°NDE PATLADI

Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± polislerinin yanÄ± sÄ±ra, Ä°stihbarat Åžube MüdürlüÄŸü Bomba Ä°mha Åžube MüdürlüÄŸü ile asayiÅŸ ekipleri, patlama yaÅŸanan bölgelerde inceleme yaptÄ±. Ä°lk patlama yaÅŸanan yerdeki kartal marka otomobilin içerisinde bir teröristin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi sürücü koltuÄŸundaki diÄŸer teröristin de yaralÄ± olduÄŸu saptandÄ±. YaralÄ± terörist patlama yerindeki ilk müdahaleden sonra polisin gizli tuttuÄŸu hastaneye götürüldü. Polisin araç içerisinde ve çevresindeki incelemesinde, teröristlerin el yapÄ±mÄ± bombanÄ±n düzeneÄŸini hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada patladÄ±ÄŸÄ± saptandÄ±. BombanÄ±n da hayatÄ±nÄ± kaybeden teröristin kucaÄŸÄ±nda bulunduÄŸu tespit edildi. PatlamanÄ±n ÅŸiddetiyle Kartal marka otomobilin saÄŸ tarafÄ±nÄ±n tavan bölümünün ikiye yarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Bu noktadaki araÅŸtÄ±rmayla aynÄ± anda 300 metre uzaklÄ±ktaki ikinci patlama bölgesinde de araÅŸtÄ±rma yapan bomba ve terör uzmanlarÄ± bu bombanÄ±n da yine el yapÄ±mÄ± olduÄŸunu otala çÄ±kardÄ±.

YARALI TERÖRÄ°ST BOMBA KOYDUKLARINI Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

Bu arada yaralÄ± teröristten alÄ±nan bilgiler doÄŸrultusunda patlayÄ±cÄ±larÄ± farklÄ± noktalara koyduklarÄ±nÄ± öÄŸrenen polis, her iki alanÄ±n yanÄ± sÄ±ra bölgedeki güvenlik çemberini geniÅŸletti. Otoyol ve kent içi yol kenarlarÄ±, çöp konteynÄ±rlarÄ± gibi patlayÄ±cÄ± konulmasÄ± muhtemel alanlarda ekiplerin yanÄ± sÄ±ra bomba uzmanÄ± köpeklerde araÅŸtÄ±rma yaptÄ±. Telsiz anonslarÄ±yla çöp konteynÄ±rlarÄ±na yaklaÅŸmamalarÄ± konusunda uyarÄ±lan AsayiÅŸ ekipleri, bölgedeki güzergahlar üzerinde önlem aldÄ±. Buca Belediyesi Temizlik iÅŸçilerinin de, özellikle patlama yaÅŸanan mahalledeki konteynÄ±rlarÄ±n, polislerle birlikte toplatÄ±lmasÄ± konusunda uyarÄ±ldÄ±.

TERÖRÄ°STLER PKK BAÄžLANTILI

Patlamada hayatÄ±nÄ± kaybeden ve yaralanan teröristlerin kimliklerine yönelik araÅŸtÄ±rma da sonuç verdi. Kimlikleri belirlenen kiÅŸilerin PKK üyesi olduklarÄ± saptandÄ±. Polis, teröristlerin baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± ortaya çÄ±karmak için aile çevreleri de dahil olmak üzere araÅŸtÄ±rma altÄ±na aldÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±rada polis teröristlerin, bombalÄ± eylem için otoyol kenarÄ±ndaki yeni yapÄ±laÅŸma alanÄ±nÄ± seçmeleri konusunda da iki ihtimal üzerinde durdu. Bunlardan ilki, dün terör örgütü MLKP'ye operasyon yapÄ±lmasÄ± üzerine paniÄŸe kapÄ±lan teröristlerin ellerindeki patlayÄ±cÄ±lardan dikkat çekmeden kurtulmak için bu yöntemi seçtikleri ikincisi ise, art arda yaÅŸanacak olan patlamalarla kent genelinde vatandaÅŸlarda korku ve tedirginlik yaÅŸatmak olduÄŸu ileri sürüldü.Emniyet yetkilileri, yeni bilgilerin elde edilmesinden sonra açÄ±klamanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Kaynak: Hürriyet