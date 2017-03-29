Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/03/2017 08:27

Ä°stanbul'da sabaha karÅŸÄ± helikopter destekli uyuÅŸturucu operasyonu

esenler otogarÄ±

Ä°stanbul Esenler'de Ã¶nceden belirlenen adreslere yÃ¶nelik yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± operasyona polis helikopteri de destek verdi

Esenler'de polis tarafÄ±ndan uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yönelik operasyon gerçekleÅŸtirildi.AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri ilçede önceden belirlenen 16 adrese ÅŸafak vaktinde eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi.

UyuÅŸturucu ticareti yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 18 kiÅŸinin yakalanmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalar, polis helikopteri ve özel harekat ekiplerinin desteÄŸiyle yürütüldü.Binalardan bazÄ±larÄ±nÄ±n ana giriÅŸ kapÄ±larÄ±nÄ± koçbaÅŸlarÄ±yla kÄ±ran ekipler, söz konusu adreslerde arama yaptÄ±. Polisler, aradÄ±klarÄ± evlerin çatÄ±larÄ± ve çevrelerini de kontrol etti. Nene Hatun, Oruç Reis, Turgut Reis, Fevzi Çakmak, Tuna, Fatih ve NamÄ±k Kemal mahallelerinde yürütülen operasyon sÄ±rasÄ±nda özel harekat polisleri çevrede uzun namlulu silahlarla önlem aldÄ±.GözaltÄ± sayÄ±sÄ± hakkÄ±nda bilgi verilmeyen operasyon kapsamÄ±nda aramalar devam ediyor.

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