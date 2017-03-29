FETÃ– Ã¼yelerinin gizli toplantÄ±sÄ±na baskÄ±n yapÄ±ldÄ±

FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼lenâ€™in talimatÄ±yla toplantÄ± yapan 7 kiÅŸi polis tarafÄ±ndan suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±

Ä°stanbul Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) Mart ayÄ± içerisinde gizli toplantÄ±lar düzenleyeceÄŸi istihbaratÄ± üzerine teyakkuza geçti. Polis ekipleri çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürürken, örgütün toplantÄ±yÄ± Üsküdar'da bir hücre evinde düzenleyeceÄŸi ihbarÄ± emniyete ulaÅŸtÄ±. Operasyon kararÄ± alan polis, söz konusu daireyi abluka altÄ±na aldÄ±. FETÖ'cüler toplantÄ± halindeyken baskÄ±n yapÄ±ldÄ±.

YENÄ°DEN YAPILANMA PLANI!

Yeni Åžafak'Ä±n haberine göre; operasyon kapsamÄ±nda, FETÖ'nün ÅŸirketlerinde yönetici olarak görev almÄ±ÅŸ ve daha sonra ihraç edilmiÅŸ 7 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ToplantÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerde yapÄ±lan aramalarda tüm belge, doküman ve dijital materyallere el konuldu. Ä°lk tespitlere ve ele geçirilen dokümanlara göre, toplantÄ±nÄ±n örgütün yeniden yapÄ±lanmasÄ± için ilk adÄ±m olduÄŸu belirlendi. Polisin suçüstü yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±nda, FETÖ üyelerinin tüm cep telefonlarÄ± ve diÄŸer elektronik eÅŸyalarÄ± baÅŸka bir odada bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± görüldü.

KAKAO TALK Ä°LE Ä°RTÄ°BAT KURMUÅžLAR

Yakalanan 7 FETÖ'cünün gizli toplantÄ±lar için irtibatÄ± Kakao Talk adÄ± verilen gizli yazÄ±ÅŸma aÄŸÄ± ile kurduÄŸu belirlendi. FETÖ'cülerin irtibatÄ± saÄŸladÄ±ktan sonra, cep telefonlarÄ±ndan bu uygulamayÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. YapÄ±lan incelemeler ise cep telefonunda Kakao Talk uygulamasÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tladÄ±.

GARDIROPTAN ÇANTA ÇIKTI

Adreslerde yapÄ±lan incelemelerde ayrÄ±ca, yatak odasÄ±ndaki gardÄ±rop içerisine gizlenmiÅŸ bir çanta ele geçirildi. Çanta içerisinden, özel paketlere sarÄ±lmÄ±ÅŸ halde çiÄŸnenmiÅŸ 3 sakÄ±z, yine özenle korumaya alÄ±nmÄ±ÅŸ peçete ve 4 adet iç çamaÅŸÄ±rÄ± çÄ±ktÄ±. Polis, kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olan bu eÅŸyalarÄ±n FETÖ elebaÅŸÄ± Gülen'e ait olabileceÄŸini deÄŸerlendiriyor. Öte yandan toplantÄ± odasÄ±nda bulunan ÅŸüphelilere yönelik yazÄ±lmÄ±ÅŸ özel mektuplarda toplandÄ±.

FIKRALI MESAJ

FETÖ'cülerin toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± hücre evinden çok sayÄ±da klasör içinde doküman ele geçirildi. FETÖ toplantÄ±sÄ±nda ele geçirilen klasörler içerisinden askeri yazÄ±ÅŸmalar da çÄ±ktÄ±. Ancak belgelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± her klasörün ilk sayfasÄ±nÄ±n "emir silsilesinin bozulmasÄ±yla dalga geçen bir fÄ±kra" olmasÄ± dikkat çekti. Bu yazÄ±ÅŸmalar soruÅŸturmayÄ± derinleÅŸtirirken, fÄ±kralÄ± mesajÄ±n çözülmesi için çalÄ±ÅŸmalar sürüyor.