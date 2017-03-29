Engelli kÄ±za cinsel istismarda bulunan iki ÅŸofÃ¶re 33 yÄ±l hapis cezasÄ±

BÃ¼yÃ¼k Ä°stanbul OtogarÄ±nda yaÅŸanan olayda bir otobÃ¼s firmasÄ±nÄ±n 2 ÅŸofÃ¶rÃ¼ 20 yaÅŸÄ±ndaki engelli bir kÄ±za cinsel istismarda bulundu

20 yaÅŸÄ±ndaki yüzde 40 iÅŸitme engelli F.A. adlÄ± geç kÄ±z, 2 AralÄ±k 2016'da Ä°stanbul BayrampaÅŸa'daki Büyük Ä°stanbul OtogarÄ±'nda dehÅŸet dolu bir gece yaÅŸadÄ±. Büyük bir otobüs firmasÄ±nda çalÄ±ÅŸan 2 ÅŸoför, genç kÄ±za cinsel istismarda bulundu. Geçen yÄ±lÄ±n son günlerinde yaÅŸanan istismar olayÄ± soruÅŸturma sonrasÄ± açÄ±lan davanÄ±n iddianamesiyle ortaya çÄ±ktÄ±. DehÅŸet gecesi iddianamede ÅŸöyle aktÄ±rÄ±ldÄ±:

‘METROYA BIRAKALIM' DÄ°YE KANDIRDILAR

Habertürk Gazetesinin haberine göre Kayseri'den Ä°stanbul'a gelen yolcu otobüsünün ÅŸoförleri Mehmet E. (45) ile Serhat O. (37) Esenler OtogarÄ±'nda yolcularÄ±nÄ± indirdi. Esenler OtogarÄ± içindeki akaryakÄ±t istasyonuna gitmek üzere hareket eden otobüsün ÅŸoförü Mehmet E., yol kenarÄ±nda bekleyen genç bir kÄ±zÄ± görünce diÄŸer ÅŸoföre durmasÄ±nÄ± söyledi. F.A. adlÄ± genç kÄ±z, metroyla BeÅŸiktaÅŸ'a gideceÄŸini söylese de ÅŸoförler, kendisini metroya bÄ±rakacaklarÄ± sözünü verdi. Otobüs, dÄ±ÅŸ yÄ±kama için otogardaki bir akaryakÄ±t istasyonuna yanaÅŸtÄ±. Mehmet E. genç kÄ±zÄ± otobüsün orta bölümüne götürdü. F.A.'yÄ± fiziki üstünlüÄŸü ile etkisiz hale getirdi. DiÄŸer ÅŸoför ise araçtan inerek otobüsün kapÄ±larÄ±nÄ± kitledi. YÄ±kamanÄ±n ardÄ±ndan firmanÄ±n peronuna yanaÅŸan otobüsün 31-32 No'lu koltuÄŸunda Mehmet E., genç kÄ±za tecavüz etti. CamlarÄ± filmli, perdeleri kapalÄ± otobüsten sesini duyuramayan genç kÄ±zÄ± daha sonra ÅŸoförlerden Mehmet E., metroya götürdü. Turnikelerden engelli kimliÄŸiyle geçen genç kÄ±z, güvenlik görevlilerine tecavüze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Polis, 2 ÅŸoförü de gözaltÄ±na aldÄ±. Mehmet E. tutuklanÄ±rken, diÄŸer ÅŸoför Serhat O. adli kontrolle serbest kaldÄ±.

‘400 LÄ°RAMI ÇALDILAR'

Yüzde 40 engelli raporu olduÄŸunu belirten F.A., olay gününü ÅŸöyle anlattÄ±:

"BeÅŸiktaÅŸ'a gidecektim. YanÄ±mda duran otobüsteki kiÅŸi metroya bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Samimiyetine güvenerek bindim. Mehmet E., bana Ä°stanbul'un kötü ve güvensiz bir yer olduÄŸunu belirterek baÅŸÄ±ma bir ÅŸey gelirse aramam için cep telefonunu verdi. Sonra arka bölüme götürüp bana saldÄ±rdÄ±. Direndim, boÄŸazÄ±mÄ± sÄ±ktÄ±. Termosla kafama vurdu. Arkada yatan kiÅŸi (muavin) bu sÄ±rada uyanmadÄ±. DiÄŸer ÅŸoför ise bizi izleyip gülüyordu. YÄ±kama bitince perona yanaÅŸan otobüsten beni indirmediler. Sonra beni metroya bÄ±raktÄ±lar. Metroda engelli kartÄ±mÄ± ararken çantamdan 400 TL paramÄ± da aldÄ±klarÄ±nÄ± fark ettim. Åžikâyetçiyim" dedi.

‘PARA KARÅžILIÄžI OLDUK' Ä°DDÄ°ASI

SoruÅŸturma aÅŸama sÄ±nda ifade veren Mehmet E. ise iddialarÄ± reddetti ve genç kÄ±zÄ±n davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan cesaret alarak birliktelik teklif ettiÄŸini öne sürdü. Mehmet E. ise o geceye iliÅŸkin ÅŸu iddialarda bulundu:

"200 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda iliÅŸkiyi kabul etti. Otobüsü yÄ±kattÄ±ktan sonra otogarda firmanÄ±n yazÄ±hanesinin önünde kendi isteÄŸiyle birlikte olduk. Üzerimde para olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledim. ‘Banka hesabÄ±ma gönderirsin' dedi. Sonra kendisini metroya bÄ±raktÄ±m. Engelli olduÄŸunu fark etmedim. BaÅŸÄ±nda bere vardÄ±, kulaklÄ±k gördüm."

Serhat O. ise genç kÄ±zla ÅŸoförün para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiye girmek için anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyduÄŸunu söyleyip "Otobüsten diÄŸer ÅŸoförün kadÄ±nla birlikte olmasÄ± için indim. KapÄ±larÄ± kitledim ve uzaklaÅŸtÄ±m" diye konuÅŸtu.

33'ER YIL HAPÄ°S CEZASI Ä°STENDÄ°

Ünlü bir otobüs firmasÄ±nÄ±n 2 ÅŸoförü hakkÄ±nda, otobüslerine aldÄ±klarÄ± iÅŸitme engelli bir genç kÄ±za tecavüz ettikleri iddiasÄ±yla dava açÄ±ldÄ±. Biri tutuklu 2 sanÄ±ÄŸa, "cinsel saldÄ±rÄ±", "kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lmak" suçlarÄ±ndan 33'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.