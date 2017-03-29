Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/03/2017 08:59

Ä°stanbul'un o ilÃ§elerinde 31 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elerinde 31 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Ä°stanbul'un Küçükçekmece ilçesinin bazÄ± mahallelerinde 08.00-18.00 saatlerinde elektrik kesintisi yaÅŸanacak.

Eyüp'ün bazÄ± mahallelerine 09.00-19.00, Esenyurt'n bazÄ± bölgelerine 09.00-17.00 ve Beylikdüzü'nün bazÄ± mahallelerine de 10.00-18.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

AynÄ± gün, Fatih'in bazÄ± mahallelerinde saat 09.00-13.00, Zeytinburnu'nda 10.00-13.00, AvcÄ±lar ve Bahçelievler ilçelerinin bazÄ± mahallerinde de 10.00-16.00'da elektrik kesilecek.

Ä°stanbul'un Eyüp ilçesinin bazÄ± mahallelerine 12.00-19.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesindeki ilgili bölümden ulaÅŸabilecek.

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