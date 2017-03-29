Hava Kuvvetleri'nde FETÃ–'den ÅŸÃ¼pheli kiÅŸiler hakkÄ±nda yakalama kararÄ±

FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda 16 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Ä°zmir merkezli 8 ilde gerçeklesen operasyonda yüzbaÅŸÄ±/teÄŸmen rütbesinde ve aralarÄ±nda siviller de bulunan 16 ÅŸüpheliye yönelik yakalama kararÄ± çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Operasyon kapsamÄ±nda iki de daha önceden firari olmak üzere toplam 18 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± bulunduÄŸu kaydedildi.

ÖNEMLÄ° 'ABÄ°'LER GÖZALTINDA

Edinilen bilgiye göre Ä°zmir'de örgüte yönelik daha önce yapÄ±lan operasyonlar kapsamÄ±nda daha önceden askerlerin mahrem yapÄ±sÄ±nda 'abi' konumunda görev alan bir gizli tanÄ±ÄŸÄ±n verdiÄŸi bilgiler doÄŸrultusunda operasyonun baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu kiÅŸinin vermiÅŸ olduÄŸu bilgiler doÄŸrultusunda aralarÄ±nda halen aktif olarak çalÄ±ÅŸan askerlerin yanÄ± sÄ±ra gözaltÄ± kararÄ± verilen sivillerin de örgütün sivil abileri olduÄŸu kaydedildi. Operasyonda yakalama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸü öÄŸrenildi.