103 yaÅŸÄ±ndaki emekli Ã¶ÄŸretmen AtatÃ¼rk'le ilgili piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

BalÄ±kesir Valisi Ersin YazÄ±cÄ±'nÄ±n ziyaret ettiÄŸi 103 yaÅŸÄ±ndaki emekli Ã¶ÄŸretmen KÄ±ymet Gazez, Ã¶ÄŸrencilik yÄ±llarÄ±ndan bahsederek, AtatÃ¼rk'Ã¼n elinden Ã¶pmediÄŸi iÃ§in piÅŸman olduÄŸunu dile getidi

BalÄ±kesir'in Gönen ilçesinde yaÅŸayan ve 40 yÄ±l edebiyat öÄŸretmenliÄŸi yapan 103 yaÅŸÄ±ndaki KÄ±ymet Gazez, BalÄ±kesir Valisi Ersin YazÄ±cÄ± ile görüÅŸmesinde öÄŸrencilik yÄ±llarÄ±nda yanÄ±na kadar gelen Atatürk'ün elini öpemediÄŸi için hala piÅŸmanlÄ±k duyduÄŸunu söyledi.

BALIKESÄ°R VALÄ°SÄ° ZÄ°YARET ETTÄ°

Vali Ersin YazÄ±cÄ±,103 yaÅŸÄ±ndaki emekli öÄŸretmen KÄ±ymet Gazez'i Gönen'deki evinde ziyaret etti. Uzun yÄ±llar eÄŸitim camiasÄ±na hizmet eden ve binlerce öÄŸrenci yetiÅŸtiren KÄ±ymet öÄŸretmene çiçek takdim eden Vali YazÄ±cÄ±, "Sizlere hizmetlerinizden dolayÄ± teÅŸekkür ediyorum." dedi. Vali YazÄ±cÄ±'ya anÄ±larÄ±nÄ± anlatan KÄ±ymet öÄŸretmen, ziyareti nedeniyle çok mutlu olduÄŸunu belirterek; "BalÄ±kesir'e yapacaÄŸÄ±nÄ±z hizmetlerde sizlere baÅŸarÄ±lar diliyorum. Beni evimde ziyaret ederek onurlandÄ±rdÄ±nÄ±z." dedi.

"ÖÄžRETMENLÄ°K, Ä°NSANLIK TARÄ°HÄ°NÄ°N EN KUTSAL VE ÖLÜMSÜZ MESLEÄžÄ°DÄ°R"

ÖÄŸretmenliÄŸin bir ömür boyu sürdüÄŸünün altÄ±nÄ± çizen Vali YazÄ±cÄ±, "ÖÄŸretmenlik, insanlÄ±k tarihinin en kutsal ve ölümsüz mesleÄŸidir. ÖÄŸretmenler, insanlarÄ±n kendi ayaklarÄ± üzerinde durmasÄ±nÄ± saÄŸlayan, gençleri hayata hazÄ±rlayan ve toplumun sürekli önünde giden gönül erleridir. ÖÄŸretmenlik mesleÄŸi, her ÅŸeyden önce bir ideal, gaye ve hizmet mesleÄŸidir. ÖÄŸretmenlik, bedeli hiçbir maddi karÅŸÄ±lÄ±kla kÄ±yaslanmayacak kadar saygÄ±n; sÄ±nÄ±rlarÄ±, okul ve sÄ±nÄ±f duvarlarÄ± ile tarif edilemeyecek kadar aÄŸÄ±r sorumluluk isteyen; sevgi ve fedakarlÄ±k üzerine kurulu, özel ve kutsal bir meslektir." dedi.

"ÖÄžRETMENLERÄ°MÄ°ZÄ° TAKDÄ°R DUYGULARIYLA SELAMLIYORUM"

EÄŸitim sisteminin temel taÅŸÄ±nÄ± oluÅŸturan öÄŸretmenliÄŸin dünyanÄ±n her ülkesinde onurlu ve itibarlÄ± bir meslek olduÄŸunu ifade eden Vali YazÄ±cÄ±, "Türk toplumunun bugünlere gelmesinde emeÄŸi geçen ve hizmetleri toplumun tüm bireylerince övgüyle anÄ±lan öÄŸretmenlerimizi minnetle hatÄ±rlamaktayÄ±z. Bu kutsal bayrak yarÄ±ÅŸÄ±nda eÄŸitim meÅŸalesini halen elinde tutan ve genç kuÅŸaklarÄ±n öz deÄŸerlerine sahip çÄ±karak, BalÄ±kesir'imizin eÄŸitimine büyük bir özveriyle katkÄ±da bulunan deÄŸerli öÄŸretmenlerimizi takdir duygularÄ±yla selamlÄ±yorum."dedi.

"ATATÜRK'ÜN ELÄ°NÄ° ÖPEMEDÄ°ÄžÄ°ME ÜZÜLÜYORUM"

Emekli öÄŸretmen KÄ±ymet Gazez'e Vali Ersin YazÄ±cÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± anlamlÄ± ziyarette güzel anlar yaÅŸandÄ±. Ziyarette KÄ±ymet öÄŸretmenle sohbet edilerek anÄ±larÄ± dinlendi. Gönen ilçesinde 1915'te doÄŸan ve 40 yÄ±l edebiyat öÄŸretmenliÄŸi yapan KÄ±ymet Gazez de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile iki kez karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ä°lk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n 1932 yÄ±lÄ±nda BalÄ±kesir'de, KÄ±z Ortaokulunun üçüncü sÄ±nÄ±fÄ±nda öÄŸrenciyken gerçekleÅŸtiÄŸini belirtirken Gazez, ÅŸunlarÄ± söyledi: "SÄ±nÄ±fÄ±mÄ±zda 16 kÄ±z vardÄ±. O gün, okulumuza Atatürk'ün geleceÄŸi söylendiÄŸinde hepimiz çok heyecanlandÄ±k. Derslere ara verildi ve Atatürk'ü beklemeye baÅŸladÄ±k. Benim masam, pencerenin yanÄ±ndaydÄ±. Atatürk'ten önce onun gri renkli köpeÄŸi sÄ±nÄ±fa girip ÅŸöyle bir dolaÅŸarak, çÄ±ktÄ±. ArdÄ±ndan gri renk bir sivil takÄ±m elbiseyle Atatürk, sÄ±nÄ±fÄ±mÄ±za girdi. Selam verip bizlere gülümsedikten sonra arkaya, benim masamÄ±n yanÄ±na gelerek, arkasÄ±nÄ± cama dayadÄ±. Bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± tahtaya kaldÄ±rdÄ±. Bir ara elini, masamÄ±n üzerine koydu. O anda uzanÄ±p elini öpmek istedim, ancak cesaret edemedim. Bir süre sonra da sÄ±nÄ±fÄ±mÄ±zdan ayrÄ±ldÄ±. Bugün, halen neden Atatürk'ün elini öpemediÄŸime üzülüyorum. Bundan bir sene sonra, Cumhuriyet'in 10. yÄ±lÄ±nda Bursa ÖÄŸretmen Okulu öÄŸrencisi iken okulun izcisi olarak Ankara'ya gittim. O gün Atatürk, kurmaylarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu bir araçla stadyuma giderken çok yakÄ±nÄ±mÄ±zdan geçti. Elimi uzatsam ona dokunabilecek kadar yakÄ±ndÄ±m."