Nesli tÃ¼kenmekte olan 240 kuÅŸ tÃ¼rÃ¼nÃ¼ tÃ¼m dÃ¼nya izleyebilecek

MuÄŸla'da yer alan Tuzla Sulak AlanÄ±'nda yaÅŸayan nesli tÃ¼kenmekte olan 240 kuÅŸ tÃ¼rÃ¼ iÃ§in muhtar Ä°brahim KÃ¶ksal aÃ§Ä±klama yaparak, alanÄ±n tÃ¼m dÃ¼nyadan 24 saat boyunca canlÄ± izlenebileceÄŸi mÃ¼jdesini verdi

Milas'Ä±n BoÄŸaziçi Mahallesi'nde yer alan, 16 yÄ±l önce korumaya alÄ±narak 'Dünyaca önemli kuÅŸ alanÄ±' kabul edilen Tuzla Sulak AlanÄ± baÅŸta kuÅŸ tutkunlarÄ± olmak üzere çok sayÄ±da kiÅŸi tarafÄ±ndan ziyaret ediliyor. YaklaÅŸÄ±k 60 çeÅŸit balÄ±k, 200 civarÄ± kuÅŸ türünün bulunduÄŸu alanÄ±n 24 saat izlenebilmesi için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

"NESLÄ° TÜKENMEKTE OLAN 230 KUÅž TÜRÜ YAÅžAMINI SÜRDÜRÜYOR"

BoÄŸaziçi Mahallesi MuhtarÄ± Ä°brahim Köksal, "Flamingolar baÅŸta olmak üzere nesli tükenmekte olan 230 çeÅŸit kuÅŸ türü, bölgede zengin besin kaynaklarÄ± ile yaÅŸamÄ±nÄ± sürdürüyor. FlamingolarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± güzellik, özellikle kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda yöreye önemli bir canlÄ±lÄ±k getiriyor." dedi.Köksal sözlerine ÅŸöyle devam etti:"Sulak alanÄ±n 24 saat internet üzerinden canlÄ± olarak izlenebileceÄŸi bir projenin hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Alanda 12 hareketli kameranÄ±n olacaÄŸÄ± bir sistem kurulacak. Ä°nsanlar burayÄ± dünyanÄ±n her yerinden izleyebilecek. Çevrenin de biraz daha düzenlenmesinden sonra, burada yoÄŸun bir turist akÄ±nÄ± olacaktÄ±r. Amerika'daki bir insan bile evinden oturup burayÄ± seyredecek." dedi. Köksal, projenin DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel MüdürlüÄŸü ile MuÄŸla BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan ortaklaÅŸa hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.