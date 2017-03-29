Meral AkÅŸener'in avukatÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda MHP'den ihraÃ§ edilen Meral AkÅŸener'in avukat Nuri Polat'Ä±n gÃ¶zaltÄ±nda olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

Meral AkÅŸener'in hukuk danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Avukat Nuri Polat'Ä±n FETÖ operasyonu kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.Örgütün avukat yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda geçtiÄŸimiz günlerde terör polisi tarafÄ±ndan operasyonla gözaltÄ±na alÄ±nan Nuri Polat'Ä±n Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'nde sorguya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve halen burada gözaltÄ±nda tutulduÄŸu öÄŸrenildi. FETÖ'ye yakÄ±n kanallarÄ±n Digitürk'ten çÄ±karÄ±lmasÄ±na tepki gösteren Polat, twitter'da Fetullah Gülen'in bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak "Digitürk'ten, kablolu tvden, tivibudan, Türksat'tan attÄ±nÄ±z, herkül sitesini engellediniz. Ama izlememize engel olamadÄ±nÄ±z." diye yazmÄ±ÅŸtÄ±.