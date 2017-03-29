Fethullah GÃ¼len ile aynÄ± ismi taÅŸÄ±mak istemiyorum dedi adÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi

AÄŸrÄ±'da yaÅŸayan Fethullah BatÄ±r, isminin bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideriyle aynÄ± olmasÄ± sebebiyle rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸunu belirterek, mahkemeye baÅŸvurup ismini deÄŸiÅŸtirdi

FETÖ'nün darbe giriÅŸimine tepki gösteren ancak isminin Fethullah olmasÄ± nedeniyle rahatsÄ±zlÄ±k duyan evli ve bir çocuk babasÄ±, dilekçe yazarak isminin deÄŸiÅŸtirilmesini talep etti. BatÄ±r, dilekçesinde, "Terör örgütü elebaÅŸÄ± olan vatan haini birisiyle aynÄ± ismi taÅŸÄ±mak istemiyorum." diyerek kimliÄŸindeki "Fetullah" isminin "Muhammed Fetih" olarak deÄŸiÅŸtirilmesini talep etti.

'MUHAMMET FETÄ°H' Ä°SMÄ°NÄ° ALMAYA KARAR VERDÄ°

AdÄ±nÄ±n Fetullah Gülen ile aynÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ± maÄŸdur olduÄŸunu dile getiren BatÄ±r, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±: "Çevremdeki insanlarÄ±n bana 'FETO' ya da 'FETÖ' demesini istemem. Bunun üzerine ben de ismimi deÄŸiÅŸtirmeye karar verdim. Ailemle konuÅŸtum, ismimi deÄŸiÅŸtirme kararÄ± aldÄ±m. Özellikle 'Fetih' ismini taÅŸÄ±mak istiyorum. Çünkü 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra yaÅŸanan olaylarda vatanÄ±na, milletine, bayraÄŸÄ±na, topraÄŸÄ±na sahip çÄ±kan ve 'fetih' duygusu ile hareket eden bir zihniyetin toplumumuza kazandÄ±rÄ±lmasÄ± için 'Muhammed Fetih' ismini almaya karar verdim."

''TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAÅžI Ä°LE AYNI Ä°SMÄ° TAÅžIMAYACAÄžIM''

BatÄ±r, Anadolu'nun düÅŸmanlarca hiçbir zaman fethedilemeyeceÄŸini vurgulayarak, sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±: "Terör örgütü elebaÅŸÄ± ile aynÄ± ismi taÅŸÄ±mayacaÄŸÄ±m. Muhammed Fetih olarak, Ä°stanbul'un fethindeki fetih ruhuyla tüm Türk topraklarÄ±nÄ±n hiçbir zaman baÅŸka zihniyetlerce fethedilemeyeceÄŸine ve ilelebet Türk yönetiminde kalacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Bu ruhu, bu bilinci, bu inancÄ± çocuklarÄ±mÄ±za aÅŸÄ±layarak gelecek neslimizin hür, güçlü ve hiçbir terör örgütlerine boyun eÄŸmeyecek bilinçte olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum."