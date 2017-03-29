TSK'dan 4 ayrÄ± hedefe hava harekatÄ± 19 hedef imha edildi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan 4 ayrÄ± bÃ¶lgeye dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda 19 hedef etkisiz hale getirildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Hakkari, DiyarbakÄ±r ile Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen dört ayrÄ± hava harekatÄ±nda, bölücü terör örgütüne ait aralarÄ±nda silah mevzileri ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n bulunduÄŸu 19 hedef imha edildi.Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, Hakkari'nin Çukurca bölgesi kÄ±rsalÄ± ile Irak'Ä±n kuzeyinde Zap bölgesindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere dün hava harekatÄ± düzenlendi.

AynÄ± saatlerde bir baÅŸka hava harekatÄ± da Hakkari'nin Yüksekova kÄ±rsalÄ±ndaki Ä°kiyakalar bölgesine gerçekleÅŸtirildi. SavaÅŸ uçaklarÄ±, bölgede devam eden operasyonlara destek vermek için DiyarbakÄ±r'Ä±n Hani-Lice kÄ±rsalÄ±ndaki terör örgütü hedeflerini de vurdu. Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± uçaklar sabah saatlerinde de Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kÄ±rsalÄ±nda bölücü terör örgütüne ait hedefleri ateÅŸ altÄ±na aldÄ±.Hava harekatlarÄ±yla bölücü terör örgütüne ait aralarÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nak ve silah mevzilerinin bulunduÄŸu 19 hedef imha edildi. Görevlerini baÅŸarÄ±yla tamamlayan savaÅŸ uçaklarÄ±, emniyetle üslerine döndü.